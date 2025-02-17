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AH股新聞

17/02/2025 09:18

【ＡＩ】深圳市全面啟用ＤｅｅｐＳｅｅｋ政務服務

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《深圳特區報》報道，昨日（１６日）深圳市基於政務雲環
境面向全市各區各部門正式提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型應用服務，實現了基於ＤｅｅｐＳｅｅｋ
的人工智能政務應用一體化賦能升級。此前深圳於２月１０日已完成ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｒ１
（６７１Ｂ）滿血版模型在政務雲上的部署，並於２月１３日組織開展全市使用操作培訓，成為
全省首個基於政務雲信創環境下全市部署應用ＤｅｅｐＳｅｅｋ的城市。
　
　　此次ＤｅｅｐＳｅｅｋ部署工作由深圳市政務服務和數據管理局組織開展。報道指，為了一
體、集約、高效地推動政務領域人工智能建設和應用，前期，市政務服務和數據管理局已在政務
雲環境建立了專門的華為昇騰智算專區，並推進人工智能通用支撐平台建設，為各區各部門提供
統一的智能算力底座和中台服務支持。
　
　　深圳市政務服務和數據管理局相關負責人表示，未來深圳將以ＤｅｅｐＳｅｅｋ深度部署應
用為新起點，以開放態度擁抱人工智能全棧技術和產品體系創新，建強數字政府智能中樞賦能人
工智能建設，加速打造一批示範性強、顯示度高、帶動性廣、幹部群眾獲得感強的政務領域人工
智能應用場景，推動全市人工智能產業和應用創新發展。（ｓｌ）

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