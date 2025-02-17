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AH股新聞

17/02/2025 10:11

【ＡＩ】中信建投：ＤＳ用戶激增及騰訊接入，刺激本地化部署需求

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地各大雲廠商陸續接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，其中百度搜索和
文心智能體平台宣布，將全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ和文心大模型最新的深度搜索功能；騰訊微
信近日也在「搜索」中灰度測試由ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１提供回答的「深度思考」功能。中信
建投研報稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１作為開源模型躋身全球第一梯隊，加速ＡＩ廠商內捲。在
用戶量激增下ＤｅｅｐＳｅｅｋ頻繁出現「服務器繁忙」提示的背景下，以及騰訊宣布接入
ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型刺激下，均有望帶動ＡＰＩ（應用程式介面）調用量增加和本地化部署需
求。
　
　　研報指出，ＤｅｅｐＳｅｅｋ服務器繁忙，一定程度反映出大模型服務在高併發場景下的穩
定性挑戰。通過ＡＰＩ調用分流與模型本地化部署，用戶能夠解決上述問題。其中，由於
ＤｅｅｐＳｅｅｋ本身開源，Ｃ端用戶可以調用其他部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型的第三方雲廠商
ＡＰＩ，借助其彈性算力資源實現分流訪問。同時，蒸餾後的輕量化模型使Ｃ端用戶本地化部署
成為可能；而Ｂ端企業則可將完整版的ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型私有化部署至自有服務器，既徹底
杜絕數據外流風險，又能基於業務數據進行領域微調，打造專屬智能引擎。這種「數據閉環＋自
主可控」的模式，在金融、醫療等高合規要求行業尤為關鍵。
　
　　隨著百度等廠商近期顯著加快大模型降價、免費，甚至開源的步伐，有望進一步降低ＡＰＩ
接入門檻，加速ＡＩ普惠化進程；以及騰訊豐富生態加持下有望帶來更好的ＡＩ體驗。研報認為
，這將利好有數據、有客戶、有場景的軟件企業，ＡＩ產品有望帶動公司ＡＲＰＵ（每使用者平
均收入）提升和項目單價上升。同時，模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和Ｂ端服務外
包企業。（ｓｌ）

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