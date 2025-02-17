【內房困局】王健林再被凍結千二萬股權，此前已被凍結逾七千萬

《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查法律訴訟信息顯示，王健林２月１３日再新增兩條股權

凍結信息，股權被執行的企業分別為大連萬達集團股份有限公司、大連萬達商業管理集團股份有

限公司，凍結股權數額分別為２４０萬元（人民幣．下同）、９６０萬元，凍結期限均為２年，

執行法院為大連市西崗區人民法院。



不久前，由王健林、王思聰共同持股的大連合興投資有限公司新增一則股權凍結信息，被執

行人為王健林，凍結股權數額為７７０２﹒８萬元，股權被執行的企業為該公司，凍結期限自

２０２５年２月１１日至２０２７年２月１０日，執行法院亦為大連市西崗區人民法院。該公司

成立於２００７年４月，法定代表人為王健林，註冊資本為７８６０萬元人民幣，經營範圍為項

目投資、投資諮詢管理、經濟信息諮詢，由王健林、王思聰分別持股９８％、２％。



據內媒報道，王健林上述兩次被凍結股權，均涉及（２０２５）遼０２０３財保１０號案件

。案件流程顯示，此前該案曾發布保全裁定書，裁定凍結王健林等銀行存款約１９﹒５億元，或

查封、扣押其他等值財產。（ｓｌ）

