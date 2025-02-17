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AH股新聞

17/02/2025 10:30

【內房困局】王健林再被凍結千二萬股權，此前已被凍結逾七千萬

　　《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查法律訴訟信息顯示，王健林２月１３日再新增兩條股權
凍結信息，股權被執行的企業分別為大連萬達集團股份有限公司、大連萬達商業管理集團股份有
限公司，凍結股權數額分別為２４０萬元（人民幣．下同）、９６０萬元，凍結期限均為２年，
執行法院為大連市西崗區人民法院。
　
　　不久前，由王健林、王思聰共同持股的大連合興投資有限公司新增一則股權凍結信息，被執
行人為王健林，凍結股權數額為７７０２﹒８萬元，股權被執行的企業為該公司，凍結期限自
２０２５年２月１１日至２０２７年２月１０日，執行法院亦為大連市西崗區人民法院。該公司
成立於２００７年４月，法定代表人為王健林，註冊資本為７８６０萬元人民幣，經營範圍為項
目投資、投資諮詢管理、經濟信息諮詢，由王健林、王思聰分別持股９８％、２％。
　
　　據內媒報道，王健林上述兩次被凍結股權，均涉及（２０２５）遼０２０３財保１０號案件
。案件流程顯示，此前該案曾發布保全裁定書，裁定凍結王健林等銀行存款約１９﹒５億元，或
查封、扣押其他等值財產。（ｓｌ）

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