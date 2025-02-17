【ＡＩ】廣州市政務外網部署上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ多個模型

《經濟通通訊社１７日專訊》深圳市政務服務已部署應用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，廣州市政務服

務和數據管理局近日也在政務外網正式部署上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１、Ｖ３ ６７１Ｂ大模

型，並已經完成ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１等模型深度適配國產硬件，將通過政務專網算力推動人

工智能大模型在民生政策解讀系統、１２３４５熱線工單分派等政務領域應用。



同時，廣州市政務服務和數據管理局正籌劃構建基於ＤｅｅｐＳｅｅｋ的「１＋３＋Ｎ」智

慧政務體系，打造支撐廣州「１２２１８」現代化產業體系建設的數字化新引擎。據介紹，「１

」是指以ＤｅｅｐＳｅｅｋ等國產人工智能大模型為核心驅動引擎；「３」是推動政務效能、城

市治理以及民生服務三個先行場景建設，深化「ＡＩ＋政務」實踐；「Ｎ」是指打造「多元共生

」產業創新生態。



此外，廣州人工智能公共算力中心宣布正式部署接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，成為全國首個率先

開放ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１ ６７１Ｂ昇騰適配版試用的政務級安全算力中心。當前算力中心

正通過將ＤｅｅｐＳｅｅｋ「本地化」，為各類企業、機構部署私有化模型。針對備受關注的安

全性問題，目前正在進一步構建政務數據「進不來、拿不走、看不懂、改不了、跑不掉」五重防

護體系。



目前算力中心支持ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ１至Ｖ３、Ｒ１等全量版本，涵蓋６７１Ｂ滿血版

及７Ｂ、１４Ｂ蒸餾小模型，支持在線推理、ＡＰＩ調用、一鍵數據處理、模型微調及部署等，

可支撐１０００家企業同時接入。（ｓｌ）

