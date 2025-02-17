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AH股新聞

17/02/2025 19:07

《中國要聞》習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平１７日上午在京出席民營
企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話。習近平強調黨和國家
對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實
，不能變，也不會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企
業家大顯身手正當其時，希望他們胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進
中國式現代化作出新的更大的貢獻。
　
　　習近平強調，當前民營經濟發展面臨一些困難和挑戰，是改革發展、產業轉型升級過程中出
現，是局部而不是整體，是暫時而不是長期，是能夠克服而不是無解。
　
　　他指出，凡是黨中央定的就要堅決執行，不能打折扣。要堅決破除公平市場競爭的障礙，大
力解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠民營企業賬款問題。要強化執法監督，集中整治亂
收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，依法保護民營企業合法權益。
　
　　習近平強調，廣大民營企業和民營企業家要滿懷創業和報國激情，富而思源、富而思進，堅
定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。（ｃｔ）

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