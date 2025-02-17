【ＦＯＣＵＳ】阿里夥蘋果ＶＳ騰訊接ＤＳ，暗戰未來ＡＩ代理

【ＦＯＣＵＳ】眼見阿里巴巴（０９９８８）股價周一刷新１２９﹒５元的三年新高，去年

第四季減持、清倉的一眾外資或齊追悔莫及。但投資永遠是往前看，處於２０１７年６月以來最

超買狀態的阿里，未來立定潮頭的關鍵，直指與蘋果的深度合作。而跟其明爭暗鬥多年的騰訊

（００７００），周六（１５日）開始在微信測試接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ的「ＡＩ搜索」功能，

對移動消費生態的潛在影響不容低估。



＊蔡崇信：加速智能體普及＊



阿里巴巴股價年初至今王者歸來式表現，令去年第四季減持的淡馬錫、「大空頭」

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｕｒｒｙ，以及清倉的對沖基金新星Ｋｅｙｓｔｏｎｅ、景林資產、索羅斯

資本（由索羅斯之子創立），盡顯「看走眼」，其中隱情或許要待周四（２０日）晚最新季報揭

盅，才能找尋一些蛛絲馬跡。



從１月底發布通義千問Ｑｗｅｎ ２﹒５大模型聲稱超越ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｖ３，到創始

人馬雲上周現身阿里總部所在的西溪園區，再到今早成為最高層企業家座談會的座上賓，都可視

作股價飆升五成的催化劑。但正如集團主席蔡崇信所稱，未來將加速基於特定任務的專有ＡＩ模

型與智能體（ＡＩ Ａｇｅｎｔ，又名ＡＩ代理）的普及。而跟蘋果的深度合作，正正是未來普

及阿里系ＡＩ Ａｇｅｎｔ的關鍵。



＊終極目標「對話即執行」＊



何謂ＡＩ代理？即是收到人類指令後，自行計劃、自主決策、採取行動、完成任務，簡而言

之

，終極目標是實現「對話即執行」。想像一下，當你告訴ＡＩ代理「晚餐後想看ＸＸ電影」，

ＡＩ代理立刻根據你的位置，在附近電影院選位、購票，並且順帶推薦周邊餐廳，甚至提前幫你

取號、點餐。



騰訊在微信測試接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ「ＡＩ搜索」功能，或亦是為下一步將此國民應用打

造成ＡＩ代理鋪路。未來微信不再只是「傳聲筒」或公眾號╱視頻號的單向輸出，而是有能力根

據用戶的指令（對話）做出執行，ＡＩ加持的技術進步可能造就新的權力轉移－－由互聯網平台

至ＡＩ代理。



＊ＡＩ代理終端主宰利益分配＊



試想，當過往通過美團、餓了麼點外賣、通過携程╱去哪兒訂酒店、通過淘寶╱京東╱拼多

多網購、通過滴滴╱高德地圖打車等，統統可經過ＡＩ代理「說話」即可完成，勝出的關鍵不再

是擁有更多的ＤＡＵ（日活用戶），而是誰得到ＡＩ代理更多的推薦，最終的利益分配者或許是

微信、或許是ｉＰｈｏｎｅ、或許是別的ＡＩ代理終端。



一旦此情景成真，ＡＩ代理不單將改變人們的工作方式、消費習慣，更將改變個人、品牌建

立影響力、獨特性、定價權的方式。由此衍生的問題是，誰來負責ＡＩ代理的監管和倫理？而人

類又會否心甘情願將自己獲取資訊、日常決策、思考創作等決定權，拱手相讓虛擬的代理？

