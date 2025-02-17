  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

17/02/2025 13:35

【ＦＯＣＵＳ】阿里夥蘋果ＶＳ騰訊接ＤＳ，暗戰未來ＡＩ代理

　　【ＦＯＣＵＳ】眼見阿里巴巴（０９９８８）股價周一刷新１２９﹒５元的三年新高，去年
第四季減持、清倉的一眾外資或齊追悔莫及。但投資永遠是往前看，處於２０１７年６月以來最
超買狀態的阿里，未來立定潮頭的關鍵，直指與蘋果的深度合作。而跟其明爭暗鬥多年的騰訊
（００７００），周六（１５日）開始在微信測試接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ的「ＡＩ搜索」功能，
對移動消費生態的潛在影響不容低估。
　
＊蔡崇信：加速智能體普及＊
　
　　阿里巴巴股價年初至今王者歸來式表現，令去年第四季減持的淡馬錫、「大空頭」
Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｕｒｒｙ，以及清倉的對沖基金新星Ｋｅｙｓｔｏｎｅ、景林資產、索羅斯
資本（由索羅斯之子創立），盡顯「看走眼」，其中隱情或許要待周四（２０日）晚最新季報揭
盅，才能找尋一些蛛絲馬跡。
　
　　從１月底發布通義千問Ｑｗｅｎ　２﹒５大模型聲稱超越ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｖ３，到創始
人馬雲上周現身阿里總部所在的西溪園區，再到今早成為最高層企業家座談會的座上賓，都可視
作股價飆升五成的催化劑。但正如集團主席蔡崇信所稱，未來將加速基於特定任務的專有ＡＩ模
型與智能體（ＡＩ　Ａｇｅｎｔ，又名ＡＩ代理）的普及。而跟蘋果的深度合作，正正是未來普
及阿里系ＡＩ　Ａｇｅｎｔ的關鍵。
　
＊終極目標「對話即執行」＊
　
　　何謂ＡＩ代理？即是收到人類指令後，自行計劃、自主決策、採取行動、完成任務，簡而言

，終極目標是實現「對話即執行」。想像一下，當你告訴ＡＩ代理「晚餐後想看ＸＸ電影」，
ＡＩ代理立刻根據你的位置，在附近電影院選位、購票，並且順帶推薦周邊餐廳，甚至提前幫你
取號、點餐。
　
　　騰訊在微信測試接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ「ＡＩ搜索」功能，或亦是為下一步將此國民應用打
造成ＡＩ代理鋪路。未來微信不再只是「傳聲筒」或公眾號╱視頻號的單向輸出，而是有能力根
據用戶的指令（對話）做出執行，ＡＩ加持的技術進步可能造就新的權力轉移－－由互聯網平台
至ＡＩ代理。
　
＊ＡＩ代理終端主宰利益分配＊
　
　　試想，當過往通過美團、餓了麼點外賣、通過携程╱去哪兒訂酒店、通過淘寶╱京東╱拼多
多網購、通過滴滴╱高德地圖打車等，統統可經過ＡＩ代理「說話」即可完成，勝出的關鍵不再
是擁有更多的ＤＡＵ（日活用戶），而是誰得到ＡＩ代理更多的推薦，最終的利益分配者或許是
微信、或許是ｉＰｈｏｎｅ、或許是別的ＡＩ代理終端。
　
　　一旦此情景成真，ＡＩ代理不單將改變人們的工作方式、消費習慣，更將改變個人、品牌建
立影響力、獨特性、定價權的方式。由此衍生的問題是，誰來負責ＡＩ代理的監管和倫理？而人
類又會否心甘情願將自己獲取資訊、日常決策、思考創作等決定權，拱手相讓虛擬的代理？

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處