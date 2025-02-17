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AH股新聞

17/02/2025 17:33

《中國要聞》國務院前副總理鄒家華病逝，享年９９歲

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新華社報道，中共第十四屆中央政治局委員、國務院前副總理
、第九屆全國人大常委會副委員長鄒家華，因病於２０２５年２月１６日２３時４２分在北京逝
世，享年９９歲。報道形容鄒家華是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士
，無產階級革命家，我國經濟建設戰線、國防工業戰線和社會主義法制建設的傑出領導人」。
　
　　公開資料顯示，鄒家華早年曾參加新四軍，又曾在瀋陽第二機床廠工作９年，從工藝師升任
至廠長，之後轉到第一機械工業部出任機床研究所所長兼黨委書記，文革時期下放勞動後，重返
第一機械工業部，任機械研究所黨委副書記、革委會副主任，１９７３年進入國務院，先後出任
國防工業辦公室副主任、黨組副書記，國防科工委副主任、黨委副書記，兵器工業部部長、黨組
書記，國家機械工業委員會主任、黨組書記，國務委員等職，１９９１年出任國務院副總理，次
年晉身中央政治局委員，至１９９８年卸任，轉任全國人大副委員長，直至２００３年３月卸下
所有公職，回福建頤養天年。
　
　　鄒家華的父親為近代著名記者和出版家、「六刊一報」創始人鄒韜奮；母親為沈粹縝，曾任
第二至六屆全國政協委員、第三至七屆上海市婦女聯合會副主任。鄒家華妻子為葉劍英長女葉楚
梅。葉楚梅於去年９月１８日因病救治無效在北京逝世，享年９６歲。（ｓｌ）

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