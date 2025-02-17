【ＡＩ】內地現多個仿冒ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ａｐｐ，實為木馬病毒

《經濟通通訊社１７日專訊》國家計算機病毒應急處理中心近期在中國境內捕獲仿冒

ＤｅｅｐＳｅｅｋ官方Ａｐｐ的新型安卓平台手機木馬病毒，用戶點擊運行後，該仿冒Ａｐｐ會

提示用戶「需要應用程序更新」，誘導用戶點擊「更新」按鈕。用戶點擊後，該Ａｐｐ會提示安

裝所謂的「新版」ＤｅｅｐＳｅｅｋ應用程序，但實際上那是包含惡意代碼的子安裝包，然後再

誘導用戶授予其後台運行和使用無障礙服務的權限。



該仿冒Ａｐｐ還具備攔截用戶短信、竊取通訊錄、竊取手機應用程序列表等惡意功能，並且

阻止用戶卸載。經分析，該惡意Ａｐｐ為金融盜竊類手機木馬病毒的新變種，網絡犯罪分子很可

能將該惡意Ａｐｐ用於電信網絡詐騙活動。



監測顯示，惡意樣本除「ＤｅｅｐＳｅｅｋ﹒ａｐｋ」安卓端程序外，還包括針對

Ｗｉｎｄｏｗｓ和ＭａｃＯＳ系統的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ﹒ｅｘｅ」「

ＤｅｅｐＳｅｅｋ﹒ｍｓｉ」「ＤｅｅｐＳｅｅｋ﹒ｄｍｇ」等仿冒文件。由於

ＤｅｅｐＳｅｅｋ尚未推出官方桌面客戶端，這些文件均屬非法程序。專家預警，仿冒人工智能

應用的病毒可能持續增加，或用於電信詐騙等非法活動。



安全機構建議用戶應通過官網或正規應用商店下載軟件，拒絕非主動發起的安裝請求，對索

要設備管理權限的應用保持警惕。已安裝可疑程序應立即備份數據並進行安全檢測，同時關注金

融及社交軟件的異常登錄信息。發現可疑文件可提交國家計算機病毒協同分析平台檢測。

（ｓｌ）

