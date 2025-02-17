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AH股新聞

17/02/2025 08:35

《國企紅籌》白雲山（００８７４）執董吳長海辭職，上周五生效

　　《經濟通通訊社１７日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，吳長海遞
交書面辭職報告，申請辭去第九屆董事會執行董事、提名與薪酬委員會委員及附屬企業的所有職
務，自上周五（１４日）起生效。
　
　　該集團指，吳長海因工作調動原因而辭任，他確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任任
何其他事項須提請股東注意，他的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事
會的正常運作。該集團將補選董事。（ｗｈ）

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