《國企紅籌》白雲山（００８７４）執董吳長海辭職，上周五生效

《經濟通通訊社１７日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，吳長海遞
交書面辭職報告，申請辭去第九屆董事會執行董事、提名與薪酬委員會委員及附屬企業的所有職
務，自上周五（１４日）起生效。
該集團指，吳長海因工作調動原因而辭任，他確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任任
何其他事項須提請股東注意，他的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事
會的正常運作。該集團將補選董事。（ｗｈ）
【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票
17/02/2025 08:35
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務，自上周五（１４日）起生效。
該集團指，吳長海因工作調動原因而辭任，他確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任任
何其他事項須提請股東注意，他的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事
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