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AH股新聞

18/02/2025 10:37

《券商精點》中信証券：中國科技公司資產重估仍處早期階段

　　《經濟通通訊社　日專訊》中信証券發表研究報告指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ改變「美國ＡＩ斷
崖式領先」的預期後，近期中國科網公司已有非常顯著的漲幅，但中國科技資產重估仍處於早期
，而重估的持續性取決於龍頭公司業績的逐季驗證。
　
　　報告指出，算力方面，類似於輝達在過去兩年美股資產重估中的地位，中芯國際
（００９８１）在未來１－２年中國科技資產重估中將起到舉足輕重的作用。展望未來，美國仍
將持續拉高ＡＩ的技術上限，中國更大的機遇在於將ＡＩ技術與傳統產業基礎結合。
　
　　報告說，中國ＡＩ資產首推互聯網，關注算力和國產晶片製程、智能駕駛、ＡＩ　
ａｇｅｎｔ和具身智慧領域的投資機會。建議關注騰訊控股（００７００）、阿里巴巴
（０９９８８）、快手（０１０２４）、中芯國際、小米集團（０１８１０）、比亞迪
（０１２１１）、北方華創（）、小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、金山辦
公（滬：６８８１１１）、金蝶國際（００２６８）、中國電信（００７２８）、中國軟體國際
（００３５４）、匯量科技（０１８６０）、潤澤科技（深：３００４４２）、三花智控
（深：００２０５０）等。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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