《券商精點》中信証券：中國科技公司資產重估仍處早期階段

《經濟通通訊社 日專訊》中信証券發表研究報告指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ改變「美國ＡＩ斷

崖式領先」的預期後，近期中國科網公司已有非常顯著的漲幅，但中國科技資產重估仍處於早期

，而重估的持續性取決於龍頭公司業績的逐季驗證。



報告指出，算力方面，類似於輝達在過去兩年美股資產重估中的地位，中芯國際

（００９８１）在未來１－２年中國科技資產重估中將起到舉足輕重的作用。展望未來，美國仍

將持續拉高ＡＩ的技術上限，中國更大的機遇在於將ＡＩ技術與傳統產業基礎結合。



報告說，中國ＡＩ資產首推互聯網，關注算力和國產晶片製程、智能駕駛、ＡＩ

ａｇｅｎｔ和具身智慧領域的投資機會。建議關注騰訊控股（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）、快手（０１０２４）、中芯國際、小米集團（０１８１０）、比亞迪

（０１２１１）、北方華創（）、小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、金山辦

公（滬：６８８１１１）、金蝶國際（００２６８）、中國電信（００７２８）、中國軟體國際

（００３５４）、匯量科技（０１８６０）、潤澤科技（深：３００４４２）、三花智控

（深：００２０５０）等。



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