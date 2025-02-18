《駐京專電》全國人大常委會會議下周一舉行，審議民營經濟促進法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》十四屆全國人大常委會第三十八次委員長

會議１７日下午在北京人民大會堂舉行。委員長趙樂際主持會議。會議決定，十四屆全國人大常

委會第十四次會議２月２４日至２５日在北京舉行。



＊將審議民營經濟促進法草案＊



十四屆全國人大常委會第十四次會議的一項重要任務是為即將召開的十四屆全國人大三次會

議作準備。委員長會議建議，常委會第十四次會議審議全國人大常委會工作報告稿，審議委員長

會議關於提請審議十四屆全國人大三次會議議程草案的議案、關於提請審議十四屆全國人大三次

會議主席團和秘書長名單草案的議案、關於提請審議十四屆全國人大三次會議列席人員名單草案

的議案。



委員長會議建議的常委會第十四次會議議程還有：審議民營經濟促進法草案，審議國務院關

於提請審議民用航空法修訂草案的議案，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表

的代表資格的報告和有關任免案等。



＊審議財政預算事項備案審查工作辦法稿＊



委員長會議還審議了財政預算事項備案審查工作辦法稿，審議了全國人大機關２０２４年度

群眾信訪工作情況報告。



委員長會議上，全國人大常委會秘書長劉奇就常委會第十四次會議議程草案、日程安排和十

四屆全國人大三次會議議程草案、日程安排、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等作

了匯報。全國人大常委會有關副秘書長，全國人大有關專門委員會、常委會有關工作委員會、常

委會代表資格審查委員會和辦公廳研究室負責人就常委會第十四次會議有關議題等作了匯報。

