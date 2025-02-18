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AH股新聞

18/02/2025 09:40

《經濟時評》官媒：座談會「科技」含量濃，民營企業能有所為

　　《經濟通通訊社１８日專訊》官媒《證券時報》發表頭版文章稱，２月１７日，民營企業座
談會在北京召開。從現場參會企業家陣容看，「科技」含量很濃，既有任正非、王傳福等創業前
輩，也不乏王興興、梁文鋒等新興科技行業創始人。科技與創新是驅動發展的一體兩面，在推進
中國式現代化的進程中，作為中國創新的重要主體，民營企業能有所為，也應有所為。
　
　　文章指出，全球正在經歷新一輪科技革命，中國也正在以中國式現代化全面推進強國建設、
民族復興偉業，要實現新的突破、達成新的發展，就需要有各方面的創新來塑造新動能新優勢。
這既是企業的機遇，也符合企業自身發展應當不斷開拓進取的本質目標。
　
　　　要激發民營企業的幹事創新熱情，就不能再額外縛住其手腳。民營經濟促進法草案本月將
迎來第二次審議，要讓法治真正為民營企業提供更加穩定可期的發展環境；同時，還要加快清理
建設全國統一大市場過程中不合理的行政限制和壁壘、聚焦投融資痛點讓各路資金能真正對科技
企業「雪中送炭」。總之，政府部門需要持續培育構築適宜創新的環境，才能真正讓民營企業在
廣闊天地中大展拳腳。（ｅｗ）

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