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AH股新聞

18/02/2025 10:47

《駐京專電》北京海關出台２０項措施，促進外貿穩量提質

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京海關日前發布了２０項具體措施，以
全面服務首都高質量發展，為全年穩外貿促發展奠定堅實基礎。
　
　　在優化產業結構方面，北京海關針對醫藥健康產業這一萬億級產業集群，進一步簡化了特殊
物品審批流程，對藥品、醫療器械等不再進行特殊物品衛生檢疫審批，加速了從實驗室到產業化
的進程。同時，還將試點進口冰鮮水產品監管模式改革，採用「白名單＋風險監測」模式，讓進
口商更快享受改革紅利。亦莊海關關長王燕表示，「今年將進一步升級推廣特殊物品『智能審批
』政策，支持北京醫藥創新公園建設。
　
　　在提升平台效能方面，北京海關深耕「保稅＋」政策，推動綜合保稅區更高水平開放。天竺
海關深化跨境電商網購保稅業務，目前試點經營品類近３萬個，銷售額近３０億元。今年還將探
索跨境電商商品聯合銷毀模式，降低中小電商企業成本，並繼續深化綜保區優勢，推動大興機場
綜保區「區港聯動」等模式創新。
　
　　此外，北京海關利用智慧海關建設成果，優化空港物流「高速路」，創新貨庫「連程直轉」
模式，實現整體時間壓縮７０％。並將此模式拓展至跨境電商出口貨物，提高分撥效率。

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