《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平強調民營經濟發展大有可為

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



民營經濟發展前景廣闊大有可為

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國家主席習近平１７日上午在京出席民營企業座談會並發表重要講話。他強調，黨和國家對民營

經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能

變，也不會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大

顯身手正當其時。要統一思想、堅定信心，促進民營經濟健康發展、高質量發展。希望廣大民營

企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作

出新的更大的貢獻。



八部門發文推動新型儲能製造業高質量發展

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工業和信息化部２月１７日消息，工信部等八部門近日聯合印發《新型儲能製造業高質量發展行

動方案》。《方案》提出，加快新型儲能本體技術多元化發展。加快鋰電池等成熟技術迭代升級

，支持顛覆性技術創新，提升高端產品供給能力。



積極因素匯聚，人民幣穩字當頭

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近幾日，穩匯率政策信號頻密，疊加金融市場風險偏好改善，推動人民幣對美元市場匯率有所反

彈。專家表示，外部環境邊際改善、穩經濟政策成效顯現以及央行穩匯率態度堅決，有望繼續為

人民幣匯率提供支撐，人民幣匯率有望在合理均衡水平上保持基本穩定。





《上海證券報》



習近平在民營企業座談會上強調，民營經濟發展前景廣闊大有可為

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習近平１７日上午在京出席民營企業座談會並發表重要講話。他強調，新時代新征程民營經濟發

展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。要統一思想、堅定信心

，促進民營經濟健康發展、高質量發展。希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發

展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。



企業訂單多、換新消費熱 宏觀政策精準發力見效

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國家發展改革委表示，一攬子增量政策和存量政策持續發揮作用，政策工具更加豐富，逆周期調

節政策仍有足夠空間。隨著「兩重」「兩新」等重大舉措加快推進，超長期特別國債、地方政府

專項債券、中央預算內投資等加力提效，政策組合效應有望持續釋放，對經濟持續回升向好形成

有力支撐。



兩大險企聯合設立合夥企業 險資將加大公募ＲＥＩＴｓ投資力度

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中國人壽２月１７日發布公告稱，該公司、北京首景投資有限公司及財信人壽擬與國壽置業投資

管理有限公司及北京朗佳私募基金管理有限公司及創弛企業管理合夥企業（有限合夥）訂立合夥

協議，以成立北京平准基礎設施不動產投資基金合夥企業（有限合夥），合夥企業全體合夥人認

繳出資５２﹒３７億元。其中，中國人壽認繳出資３５億元，財信人壽認繳出資７億元。





《證券時報》



民營經濟發展前景廣闊大有可為

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習近平１７日上午在京出席民營企業座談會並發表重要講話。他強調，黨和國家對民營經濟發展

的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不

會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正

當其時。



民營企業能有所為也應有所為

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民營企業座談會在北京召開。從現場參會企業家陣容看，「科技」含量很濃，既有任正非、王傳

福等創業前輩，也不乏王興興、梁文鋒等新興科技行業創始人。科技與創新是驅動發展的一體兩

面，在推進中國式現代化的進程中，作為我國創新的重要主體，民營企業能有所為，也應有所為

。



八部門推動新型儲能製造業高質量發展

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工業和信息化部等八部門近日聯合印發《新型儲能製造業高質量發展行動方案》。《方案》提出

，到２０２７年，我國新型儲能製造業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠

色化發展。產業體系加速完善，培育生態主導型企業３－５家，產業主體集中、區域聚集格局基

本形成。產品性能顯著增強，高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品供給

能力持續增強，更好滿足經濟社會多領域應用需求。（ｅｗ）

