《鍾之日記》科技股動力足，恒指衝兩萬三

《鍾之日記》２月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股１７日因為總統日假期休市。恒指今日小幅高開，民企座談會詳情披露，外資券商對此

看法正面，市場聚焦中國科技股。港股盤中曾升破兩萬三，但稍後見反覆，兩萬三得而復失。恒

指全日收報２２９７６，升３６０點或１﹒６％。全日主板成交逾３３８６億元，較前一日跌逾

１５％，但仍屬高水平。



＊滬綜指跌近１％，ＡＩ板塊回吐＊



滬綜指今日低開低走，收跌０﹒９３％，報３３２４﹒４９點，深成指跌１﹒６１％，創業

板挫１﹒９８％。滬深兩市全天成交額１﹒８萬億元人民幣，較上個交易日減７％。縱觀行業板

塊，僅銀行股見升１﹒４％。分析人士認為，市場短期缺乏向上的動力，科技板塊積累的獲利盤

會有所釋放。



國家主席習近平昨日在北京出席民營企業座談會並發表重要講話，參會企業覆蓋了人工智能

、電動車、芯片製造等領域。在表達對民營經濟支持的同時，習近平也重申，政策和措施的實施

必須依法進行，繼續下大氣力解決融資難融資貴以及拖欠民企帳款問題，他並呼籲企業家大顯身

手、統一思想，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神。



雖然與會企業集中科技行業，但ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶來的熱潮暫歇，ＡＩ多板塊走軟，今日

ＡＩ醫療挫逾６％，Ｓｏｒａ概念收跌５﹒６％，ＡＩＧＣ概念也跌５％。有券商人士認為，在

利好消息落地之後，市場尚未看到新的催化劑，進行調整也是正常的。



＊雷軍坐在第一排，小米股價慶新高＊



在昨日的民營企業座談會上，小米（０１８１０）董事長雷軍不但坐在第一排，更是可在會

上發言的６位民企負責人之一，小米股價今日亦很給力，大升７％，收在新高的４８﹒４元，連

升３日累計升幅１６％。



時隔６年多，民營企業座談會再次召開，中國銀河證券董事總經理、首席經濟學家章俊在《

財新》撰文指出，本次座談會對於民企高質量發展具重要意義，有助於提振微觀主體信心和市場

風險偏好，打消國內政策不確定的疑慮，對市場起到一錘定音的效果。他又指，從參會企業觀察

政策導向，「科技含量」進一步提升，民生消費亦很重要。今年參會企業則在科技和消費領域明

顯增加，包括新能源（寧德時代、正泰）、汽車（華為、比亞迪、小米）、半導體（韋爾半導體

）、機器人（宇樹科技）、消費電子（華為、小米）、互聯網（阿里）、人工智能（深度求索）

等。



小米目前業務既有消費、又有新能源車，在ＡＩ方面亦有涉足。中信里昂指出，小米集團

２０２４年第四季度將交出強勁業績。該行將小米２０２５及２０２６年調整後淨利潤預測上調

１０％及１５％，將其目標價由４０元上調至５６﹒５元，評級從「跑贏大市」上調至「高度確

信跑贏大市」。



＊阿里績前漲，料受惠ＡＩ發展＊



在外圍科技圍堵及關稅威脅背景下，中國最高領導人與科企領袖座談，釋放出中央支持企業

發展的最強訊號。阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲列席會議，加上ＡＩ概念加成，公司獲大

行看好，阿里今日股價收升３﹒４％，報１１６﹒３元。



人工智能初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅掀起ＡＩ熱潮，摩根大通報告指出，得益於中國生

成式人工智能（ＧｅｎＡＩ）的發展，中國科技股近期的漲勢應該較去年更具可持續性。摩通表

示，雖然很難預測目前由ＡＩ驅動的互聯網股漲勢可以持續多久，但堅信這不會只是一個月的行

情。摩通認為，阿里巴巴是「現階段在中國生成式ＡＩ發展的主題投資方面更為有利的股票」。



另外，阿里巴巴將於本周四（２０日）公布截至去年１２月底止第三財季業績，據彭博綜合

市場預測數據顯示，收入預測２７７９億元（人民幣．下同），按年升６﹒７％；經調整純利料

錄４６７﹒７６億元，按年跌２﹒４５％。市場續關注商品交易總額（ＧＭＶ）、客戶管理收入

（ＣＭＲ）增速一致或正在靠近，而大行普遍看好ＣＭＲ增速按季改善，淘天集團ＥＢＩＴＡ獲

利則料回升，但持續性成疑。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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