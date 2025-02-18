【ＡＩ】民生證券：中國算力需求會孕育自己的「英偉達」

《經濟通通訊社１８日專訊》近日，民生證券副總裁、研究院院長胡又文在接受《證券時報

》採訪時表示，中國在ＡＩ領域追趕速度加快，隨著國產算力芯片發展，「中國會孕育自己的『

英偉達』。」



胡又文稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ所有模型均為開源模型，即所有應用廠商一夜之間都擁有了可

以比肩頂級ＡＩ的大模型，而且還可自行二次開發、靈活部署，這將加速ＡＩ應用的發展進程。

模型算力效率突破，看起來影響單位計算的價格，進而壓縮高性能芯片供應商的利潤空間。不過

，從更長的周期來看，這恰恰會加速ＡＩ的普及和創新，帶來算力需求更大量級的提升。



＊看好國產ＡＩ算力芯片發展，行業業績將增＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ讓全球看到了中國在ＡＩ方面的追趕，胡又文看好國產ＡＩ算力芯片發展

，認為中國會孕育自己的「英偉達」；其次是雲產業鏈，公有雲廠商會非常受益於

ＤｅｅｐＳｅｅｋ開源迎來新的發展機遇，如同ＣｈａｔＧＰＴ對於微軟雲業務的助力；應用場

景拓展亦充滿潛力，在電商、社交等領域，中國擁有龐大的用戶群體和豐富的應用場景。



胡又文還提到，根據２０２４年度業績預告，Ａ股算力硬件子行業增速最為突出，如ＡＩ芯

片、服務器製造等。隨著ＡＩ應用需求增長，算力需求也將大增，有望推動相關公司實現業績較

大增長。（ｒｙ）

