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AH股新聞

18/02/2025 10:30

《中國要聞》國家發改委：支持民企積極參與「兩重兩新」

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《央視新聞》記者從國家發展改革委了解，中國將進一步破
除市場准入的障礙，盡快修訂出台新版市場准入負面清單，支持民營企業積極參與「兩重兩新」
，加快促進民營經濟發展。
　
　　最新數據顯示，中國民營企業數量佔企業總量提升至９２％以上；國家高新技術企業中，民
營企業佔比擴大至９２％以上。民營經濟的規模實力、創新水平、國際競爭力進一步提升，接下
來將繼續堅決破除市場准入、要素獲取的障礙，打造統一開放、競爭有序的市場體系。
　
　　發改委副主任鄭備表示，將盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實好「非禁即入」要求
。細化舉措，持續推進基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支
持民營企業積極參與「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」（
推動大規模設備更新和消費品以舊換新）工作。
　
＊對企業困難問題，精準施策、真幫實幫＊
　
　　鄭備補充，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。
與此同時，國家還將進一步營造關心支持民營經濟發展的良好氛圍，堅決打擊抹黑詆毀企業形象
聲譽、炮製散布虛假不實信息等涉企網絡行為，加強高素質民營經濟代表人士隊伍建設，實施新
時代民營經濟人士培育賦能計劃，大力弘揚企業家精神。現在政治環境、經濟環境、社會環境都
非常有利於民營經濟發展，廣大民營企業和企業家可以大顯身手，也正當其時。（ｒｙ）

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