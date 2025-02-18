  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/02/2025 15:30

《中國房產》上海上周新房成交面積環比增長６２﹒６６％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上海中原地產今日發布的最新數據顯示，上周（２月１０日至
２月１６日）上海新建商品住宅成交面積約５﹒５５萬平方米，環比增長６２﹒６６％。
　
　　從各區表現來看，此前交易活躍區域恢復得相對較快，浦東新區、閔行區、嘉定區、青浦區
成交居前。從交易格局來看，３萬－６萬元（人民幣．下同）╱平方米首次改善產品佔據主力地
位，成交前十榜單中此類產品約佔一半席位。此外，還有４個「６字頭」的改善類項目。
　
　　二手房方面，據安居客上海統計，２月１０日至２月１６日，上海二手房網簽量共計
４７０８套。其中周末２月１５日成交１１２５套，月內二手房單日成交量首次破千；２月１６
日成交９７６套，成交回暖之勢愈發明顯。
　
　　上海鏈家的統計數據顯示，春節過後第二周，上海鏈家二手房成交量環比增長１９０％，帶
看量環比增長１４２﹒６％。上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾表示，節後第二周已經看到較強
的恢復勢頭，二手房帶看量和成交量已基本恢復到春節前水平。特別是上周日的成交較節前周日
增長了２８％，預計這樣的成交勢頭有望延續到「小陽春」。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

民進黨主動獻保護費乞憐

18/02/2025 09:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處