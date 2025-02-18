《中國房產》上海上周新房成交面積環比增長６２﹒６６％

《經濟通通訊社１８日專訊》上海中原地產今日發布的最新數據顯示，上周（２月１０日至

２月１６日）上海新建商品住宅成交面積約５﹒５５萬平方米，環比增長６２﹒６６％。



從各區表現來看，此前交易活躍區域恢復得相對較快，浦東新區、閔行區、嘉定區、青浦區

成交居前。從交易格局來看，３萬－６萬元（人民幣．下同）╱平方米首次改善產品佔據主力地

位，成交前十榜單中此類產品約佔一半席位。此外，還有４個「６字頭」的改善類項目。



二手房方面，據安居客上海統計，２月１０日至２月１６日，上海二手房網簽量共計

４７０８套。其中周末２月１５日成交１１２５套，月內二手房單日成交量首次破千；２月１６

日成交９７６套，成交回暖之勢愈發明顯。



上海鏈家的統計數據顯示，春節過後第二周，上海鏈家二手房成交量環比增長１９０％，帶

看量環比增長１４２﹒６％。上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾表示，節後第二周已經看到較強

的恢復勢頭，二手房帶看量和成交量已基本恢復到春節前水平。特別是上周日的成交較節前周日

增長了２８％，預計這樣的成交勢頭有望延續到「小陽春」。（ｊｑ）

