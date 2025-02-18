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AH股新聞

18/02/2025 17:10

《中國要聞》庫迪擬對首２０００家加盟便利店推出分期付款等優惠

　　《經濟通通訊社１８日專訊》庫迪咖啡進軍便利店行業，近期宣布推出便利店型門店。對於
庫迪便利店加盟模式，《華爾街見聞》報道指，庫迪今日下午與聯營商線上溝通，庫迪計劃制定
便利店加盟模式為「以門店盈利為第一原則」，即在供應端不賺聯營商的任何利潤，允許聯營商
通過自己的渠道進貨，且該部分收入不計入服務費收費額度。
　
　　此外，報道稱，２０２５年４月３０號前完成建店的首２０００家門店，可享受３６期分期
付款政策，以及為期兩年的服務費減免。報道認為，這似乎暗示庫迪對於該項業務的開店加盟節
奏與目標。
　
　　另據《國際金融報》透露，庫迪便利店型門店除咖啡外，將提供冰淇淋、西式現製蛋撻、西
式烤腸以及中式麵點、便當等熱食。目前庫迪便利店已開始招商，報毫引述庫迪招商人員稱，最
低加盟門檻大約為２７萬元（人民幣．下同）左右，包括門店裝修、機器設備購買等，不包括租
金、人力、水電等成本。
　
　　報道並提到，在便利店政策正式推出前，庫迪已於北京部分門店試水便利店模式，提供早餐
和午飯便當等，其中早餐包括香菇青菜包、鮮肉包、糯玉米等產品，價格在２元左右；熱食包括
獅子頭、滷雞腿、滷雞蛋、滷豆腐等，價格在８元以下；快餐有雞腿飯、獅子頭飯等，價位在
１３﹒９元－２０﹒９元。（ｊｑ、ｓｌ）

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