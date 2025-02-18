《中國要聞》庫迪擬對首２０００家加盟便利店推出分期付款等優惠

《經濟通通訊社１８日專訊》庫迪咖啡進軍便利店行業，近期宣布推出便利店型門店。對於

庫迪便利店加盟模式，《華爾街見聞》報道指，庫迪今日下午與聯營商線上溝通，庫迪計劃制定

便利店加盟模式為「以門店盈利為第一原則」，即在供應端不賺聯營商的任何利潤，允許聯營商

通過自己的渠道進貨，且該部分收入不計入服務費收費額度。



此外，報道稱，２０２５年４月３０號前完成建店的首２０００家門店，可享受３６期分期

付款政策，以及為期兩年的服務費減免。報道認為，這似乎暗示庫迪對於該項業務的開店加盟節

奏與目標。



另據《國際金融報》透露，庫迪便利店型門店除咖啡外，將提供冰淇淋、西式現製蛋撻、西

式烤腸以及中式麵點、便當等熱食。目前庫迪便利店已開始招商，報毫引述庫迪招商人員稱，最

低加盟門檻大約為２７萬元（人民幣．下同）左右，包括門店裝修、機器設備購買等，不包括租

金、人力、水電等成本。



報道並提到，在便利店政策正式推出前，庫迪已於北京部分門店試水便利店模式，提供早餐

和午飯便當等，其中早餐包括香菇青菜包、鮮肉包、糯玉米等產品，價格在２元左右；熱食包括

獅子頭、滷雞腿、滷雞蛋、滷豆腐等，價格在８元以下；快餐有雞腿飯、獅子頭飯等，價位在

１３﹒９元－２０﹒９元。（ｊｑ、ｓｌ）

