《中國要聞》１月全國鐵路旅客發送３﹒６９億人次，同比增１２％

《經濟通通訊社１８日專訊》國家鐵路局發布數據顯示，今年１月份，全國鐵路旅客發送量
完成３﹒６９億人次，同比增長１２﹒１％，其中動車組旅客發送量佔比達７４﹒６％。
１月份，全國鐵路貨運發送量完成４﹒２３億噸。分品類看，集裝箱、金屬礦石分別發送
０﹒７７億噸、０﹒４８億噸，同比分別增長１０﹒９％、１７﹒５％。（ｊｑ）
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18/02/2025 17:43
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完成３﹒６９億人次，同比增長１２﹒１％，其中動車組旅客發送量佔比達７４﹒６％。
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