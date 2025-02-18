《中國要聞》新華社：民企座談會釋重要信號，簡列出席企業家名單

《經濟通通訊社１８日專訊》２月１７日，國家主席習近平在京出席民營企業座談會並發表

重要講話。他寄語廣大民營企業和民營企業家，希望大家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營

、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。



《新華社》即日發表評論指出，這場民營企業座談會釋放三大重要信號。



信號一：黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，不能變，也不會變



在座談會上，習近平強調：「黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展

公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」；「黨和國家保證各種所有制經濟

依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補

、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長」



信號二：民營經濟發展前景廣闊、大有可為



習近平在座談會上表示，「當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產

業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不

是無解的」，鼓勵大家「在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強

發展信心，保持愛拼會贏的精氣神」。



信號三：凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣



習近平指出：「凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。」「要堅決破除依法平等使用生

產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放

，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。」「要著力解決拖欠民營企業帳款問題。」「

要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企

業家合法權益。」



多家智能製造、數字技術綠色能源等行業企業參加座談會，簡列如下：

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黃代放 泰豪集團董事會主席

雷軍 小米董事長

冷友斌 飛鶴董事長

梁文鋒 ＤｅｅｐＳｅｅｋ創始人

劉永好 新希望集團董事長

馬化騰 騰訊公司董事會主席兼首席執行官

馬雲 阿里巴巴創始人

南存輝 正泰集團董事

齊向東 奇安信集團董事長

任正非 華為首席執行官

王傳福 比亞迪董事長

王興興 宇樹科技首席執行官

虞仁榮 上海韋爾半導體董事

曾毓群 寧德時代董事長

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