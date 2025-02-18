【挺民企】瑞銀：整頓科技行業或告終，中國科技股將繼續跑贏

《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指出，內地自

２０１８年以來、在昨日（１７日）再次召開民營企業座談會；國家主席習近平與多名科技巨頭

負責人會面，反映科技行業重要性，顯示科技和私營部門在推動未來經濟增長方面具重要作用，

亦標誌著科技行業整頓的結束，將會消除對行業表現的長期影響。



瑞銀報告指出，中國內地科技行業跑贏表現將繼續，自１月低點反彈超過２５％之後，中央

對創新產業、持續宏觀政策的支持，在經營表現及其他基本面改善等預期下，將成為內地科技行

業相對於大市表現領先的關鍵驅動因素，亦反映政府對當前監管環境感到滿意，並已將重點重新

轉向與領先的網絡公司合作，利用創新潛力促進經濟增長。



在ＤｅｅｐＳｅｅｋ於１月下旬推出其ＡＩ模型後，這亦展示內地民企在全球舞台上的創新

和競爭力。政府選擇在這關鍵時刻舉行座談會，是對科技行業有信心，亦肯定民企對內地經濟增

長的貢獻，相信政府的新支持對科技行業至為重要，



報告特別指出，在２０１８年的民營企業座談會，當時參與者包括互聯網平台、製藥和人工

智能等領域逾５０間公司，在其後的數月內股價強勁重估，騰訊（００７００）和阿里巴巴

（０９９８８）等在當時的５個月內有約３０％的估值重估。（ｃｔ）

