《Ａ股行情》滬指低開０﹒２％，習近平稱民營經濟發展方針不會變

《經濟通通訊社１８日專訊》中國國家主席習近平昨日（１７日）出席民營企業座談會，阿

里巴巴（０９９８８）馬雲、騰訊（００７００）馬化騰等多位龍頭企業高層與會。在美國特朗

普政府加大關稅攻勢之際，此次座談會顯示中央領導層對民營企業採取更支持的立場。滬深股市

昨收高，今早走勢偏弱，滬綜指低開０﹒２％，報３３４８﹒９８點，深成指低開０﹒０９％，

創業板低開０﹒１４％。



習近平在座談會發表講話，強調黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，將一以貫之堅持

和落實，不能變，也不會變。新時代民營企業和民營企業家大顯身手正當其時，希望他們胸懷報

國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。



習近平敦促在場的企業家「保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神」，強調

它們當前面臨的挑戰是「暫時的」。習近又稱要集中整治亂收費、亂罰款等問題，確保民營企業

享有公平的競爭環境。



另外，十四屆全國人大常委會第十四次會議２月２４日至２５日在北京召開，審議內容包括

民營經濟促進法草案等。



人民銀行今日進行４８９２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３３０億元逆

回購到期，即今日淨投放４５６２億元。計及今日到期的５０００億元ＭＬＦ，全口徑計，今日

收水４３８億元。（ｒｙ）

