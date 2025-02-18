《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２９％，銀行股集體走高

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深三大指數早盤漲跌互現，滬綜指半日收升０﹒２９％，報

３３６５﹒５１點，深成指升０﹒１３％，創業板則跌０﹒０９％。個股跌多漲少，滬深兩市超

３３００股飄綠，上午半天成交１０５１６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮

量２２５４億元或近１８％。



盤面上，銀行股集體走強，上午銀行板塊收升１﹒８％，工商銀行（滬：６０１３９８）、

農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）股價齊創新高。



國家主席習近平昨日（２月１７日）出席民營企業座談會並發表重要講話，而對上一次同等

規格的民企座談會是在２０１８年１１月１日。中國銀河證券首席經濟學家章俊指出，本次座談

會對於民企高質量發展具重要意義，有助於提振微觀主體信心和市場風險偏好，打消國內政策不

確定的疑慮，對市場起到一錘定音的效果。花旗分析報告中指出，民企座談會表明了對互聯網和

科技行業的重視，有助於支撐中國互聯網行業的估值倍數。



下跌方面，ＡＩ醫療迎調整，半日挫４％；影視娛樂股連續第二日下跌。國產動畫電影《哪

吒２》躋身全球影史票房前九，主控方光線傳媒（深：３００２５１）股價水漲船高，春節後８

個交易日內，公司股價累計漲幅超２６４％，市值從２８０億飆升至千億，創影視行業歷史新高

。但光線傳媒２月１７日股價插水，單日跌幅１４﹒６％，市值跌破千億大關，今日早盤仍跌

７﹒３％。（ｒｙ）

