《Ａ股行情》ＤＳ熱度暫退，銀行獨力難撐，滬綜指收跌０﹒９３％

《經濟通通訊社１８日專訊》滬綜指今日低開低走，收跌０﹒９３％，報３３２４﹒４９點

，深成指跌１﹒６１％，創業板挫１﹒９８％。滬深兩市全天成交額１﹒８萬億元（人民幣．下

同），較上個交易日縮量１４２４億或７％。縱觀行業板塊，僅銀行股見升１﹒４％。分析人士

認為，市場短期缺乏向上的動力，科技板塊積累的獲利盤會有所釋放。



＊獲利盤釋放，ＡＩ、科技板塊回吐＊



國家主席習近平昨日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話，參會企業覆蓋了人工

智能、電動車、綠色能源、芯片製造等領域。在表達對民營經濟支持的同時，習近平也重申，政

策和措施的實施必須依法進行，繼續下大氣力解決融資難融資貴以及拖欠民企帳款問題，他並呼

籲企業家大顯身手、統一思想，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神。



雖然與會企業集中互聯網等科技行業，但ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶來的熱潮暫歇，ＡＩ多板塊走

軟，今日ＡＩ醫療挫逾６％，Ｓｏｒａ概念收跌５﹒６％，ＡＩＧＣ概念也跌５％。有券商人士

認為，在利好消息落地之後，市場尚未看到新的催化劑，進行調整也是正常的。



另外，電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）的出品發行方光線傳媒

（深：３００２５１）收跌６﹒３％，該股兩日累挫近２１％。有分析認為，《哪吒２》票房氣

勢如虹，光線傳媒股價卻迎來連日調整，究其原因，一是獲利盤回吐，二是大股東減持，再加上

遊資博弈，導致公司股價巨震。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９１２﹒７８ －０﹒８８

上證指數 ３３２４﹒４９ －０﹒９３ ６９６７﹒９９

深證成指 １０６１７﹒２６ －１﹒６１ １１０２３﹒１０

創業板指 ２１８２﹒５７ －１﹒９８

科創５０ １０１１﹒１７ －２﹒５２

Ｂ股指數 ２６３﹒８６ －０﹒７５ ２﹒２０

深證Ｂ指 １２１７﹒２１ －０﹒６７ ０﹒８２

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