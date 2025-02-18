【人行操作】人行４８９２億逆回購利率持平，全口徑收水４３８億

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，今日進行４８９２億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒５％。



公開市場今日有３３０億元逆回購到期，即今日淨投放４５６２億元。計及今日到期的

５０００億元ＭＬＦ，全口徑計，今日收水４３８億元。



＊分析：人行或將繼續縮量續作ＭＬＦ＊



除了２月１１日當日因無逆回購到期從而實現淨投放３３０億元外，人行月內其餘單日公開

市場操作均淨回籠資金。東方金誠首席宏觀分析師王青指出，「考慮到當前ＤＲ００７（銀行間

市場存款類機構７天期回購加權平均利率）已較大幅度高於人行７天期逆回購利率，本月後期在

政府債券發行節奏顯著加快等因素影響下，不排除人行將恢復公開市場淨投放的可能。」



王青預計，人行本月將繼續縮量續作ＭＬＦ，淡化ＭＬＦ操作利率的政策利率色彩。與此同

時，本月人行還可能繼續開展大額買斷式逆回購，這意味著以買斷式逆回購替換ＭＬＦ的過程還

會延續。



中信證券首席經濟學家明明預計，近期人行公開市場操作將維持「削峰填谷」的操作模式，

ＭＬＦ或延續回籠態勢，同時買斷式逆回購將加大對中長期流動性的補充力度。（ｊｑ）

