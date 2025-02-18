《中國要聞》抖音：處置逾４００個仿冒《哪吒２》導演楊宇帳號

《經濟通通訊社１８日專訊》國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）全球票房已

超過１２０億人民幣，打入全球影史票房前十，該電影的導演「餃子」（本名楊宇）也成為大紅

人，仿冒楊宇的社交媒體帳號也層出不窮。抖音集團副總裁李亮昨晚在微博發文稱，２月７日以

來，抖音已累計回查處置４００多個仿冒導演楊宇的帳號，對新增仿冒行為仍在持續回查及攔截

中。具體手段包括重置清空帳號資料、限制用戶修改資料、限制投稿權限、直接封號等。



據《封面新聞》報道，兩大短視頻平台上分別有數十個仿冒楊宇的帳號，粉絲量介乎幾百至

數十萬之間。該批帳號主要以「餃子」、「餃子導演」、「餃子（楊宇）」之類的名字命名，並

用魔童哪吒或者楊宇的照片為頭像；帳號發布的內容包括楊宇的受訪片段、更新《哪吒２》票房

的海報等，部分帳號甚至在評論區與網民互動，聲稱可以送電影票、抽獎，甚至大談《哪吒３》

的進展等。報道提到，上述帳號大部分都掛有商品鏈接，商品大多為日用百貨、圖書、衣服之類

。還有網民上載截圖稱，其中一個帳號漲粉１３萬後，以６萬元人民幣賣出。



報道指出，目前僅在微博有一個經過實名認證的「餃子導演」帳號。報道引述《哪吒２》片

方工作人員稱，微博認證的帳號確屬於餃子導演本人，在抖音及快手等平台上帶餃子導演ｉｄ的

帳號均為假冒。（ｓｌ）

