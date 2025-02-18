《經濟時評》章俊：對比兩次民企座談會，本次助消政策不確定疑慮

《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平昨日（２月１７日）出席民營企業座談會並發

表重要講話，而對上一次同等規格的民企座談會是在２０１８年１１月１日。兩次座談會都時值

美國總統特朗普開打中美貿易戰，但當年坊間盛行「民營經濟離場論」，習近平在座談會上否定

此論調，強調「不符合黨的大政方針」，官媒也力撐民企是「自己人」，非但不能離場，還要走

向更大舞台，這些都極大提振市場信心，Ａ股更迎來長達３年的牛市。



時至今日，座談會在新一輪科技革命和《民營經濟促進法》即將頒布下再次舉行。中國銀河

證券董事總經理、首席經濟學家章俊在《財新》撰文指出，本次座談會對於民企高質量發展具重

要意義，有助於提振微觀主體信心和市場風險偏好，打消國內政策不確定的疑慮，對市場起到一

錘定音的效果。



＊未來對民企「鼓勵」多於「規範」＊



習近平在本次會上提到，要促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。章俊

認為，會上釋放的信號是持續鼓勵民營企業高質量發展。過去一段時間，部分民企無序擴張或高

槓桿經營已得到系統性整改，未來一個階段對民企「鼓勵」的態度將多於「規範」。



習近平又在會上提到，民營經濟前景廣闊、大有可為，民營企業要堅定不移走高質量發展之

路，堅守主業、做強實業。章俊對比２０１８年的座談會，指當時更多是從肯定民企地位、給企

業家吃下「定心丸」的角度出發，而本次座談會號召民企要「胸懷報國志」、「愛拼才會贏」，

堅守主業、做強實業，在中國式現代化中作出更大貢獻。此外，２０１８年座談會對民企的期望

主要是穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等，而本次座談會上，習近平更加重視民企發

展的質量，提及了六大方向：推動科技創新、培育新質生產力、建設現代化產業體系、全面推進

鄉村振興、促進區域協調發展、保障和改善民生。



＊科企行業佔比提升，凸顯政策面全面支持科創＊



章俊又從參會企業觀察政策導向，指「科技含量」進一步提升，民生消費亦很重要。

２０１８年參會企主要集中在高端製造領域，今年參會企業則在科技和消費領域明顯增加，包括

新能源（寧德時代、正泰）、汽車（華為、比亞迪、小米）、半導體（韋爾半導體）、機器人（

宇樹科技）、消費電子（華為、小米）、互聯網（阿里）、人工智能（深度求索）等。章俊認為

，科技行業佔比進一步提升，且科技行業所處生態鏈地位進一步提升，進一步向高端科技行業進

軍，既肯定了過去民企在新質生產力相關領域的技術突破，又凸顯了當前政策層面對科技創新的

全面支持。此外，兩次座談會均有農業、網絡安全相關公司參加，表明了糧食和信息安全是政策

層面始終關注的領域。



＊料今年拖欠企業帳款問題有望解決＊



在重點支持措施方面，章俊對比指，２０１８年座談會主要提及民企稅費、融資、公平競爭

等六項措施，而當年座談會後各部委對民企在減稅降費、信貸支持方面均出台了相關政策。今年

民企座談會則提出「扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工

作重點」，意味前期政策落地將進一步提速。與此同時，本次座談會特別提及：推進基礎設施競

爭性領域向各類經營主體公平開放、解決融資難融資貴問題、拖欠民營企業帳款問題、強化執法

監督集中整治亂收費現象。這些一方面延續此前持續放開民企行業准入、融資難融資貴的長期問

題，另一方面聚焦近年來由於地方財政壓力導致的例如「遠洋捕撈」等執法問題。預計今年對地

方非稅收入管理將有所加強，而伴隨新一輪化債資金到位，拖欠企業帳款亦有望得到解決。



＊《民營經濟促進法》落地後料民企估值將重塑＊



此外，目前是新一輪全球科技革命和國內經濟轉型。當前中國經濟驅動模式正由過去「土地

財政」轉向「新質生產力」，尤其是面對新一輪全球科技革命，經濟發展主導部門不可避免地將

由過去政府部門轉向企業部門。無論是近年來的華為科技突破、新能源汽車崛起還是春節期間爆

火的ＤｅｅｐＳｅｅｋ，都表明在科技創新領域，民企和市場化激勵機制是科技創新的主戰場。



章俊並指，兩次座談會後都有政策支持的「大機遇」。在２０１８年民企座談會後，各部委

出台了多項支持政策，但政策文件受到經濟波動和行業變革影響，存在短期時效性問題。去年底

《民營經濟促進法》草案已提請全國人大常委會首次審議，伴隨支持政策立法將短期政策支持實

現常態化，這對國內民企尤其是科創型民企的估值體系無疑是一次系統性重塑。（ｓｌ）

