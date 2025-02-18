《Ａ股焦點》劉永好稱習近平冀農民挑上「金扁擔」，新希望升２％

《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平昨日在北京出席民營企業座談會並發表重要講

話，參與座談會的民企負責人除了科技企業的阿里巴巴馬雲、華為任正非、小米雷軍等之外，還

有農業、網絡安全等相關企業，包括以農牧與食品產業為主的新希望（深：０００８７６）集團

董事長劉永好。據《第一財經》報道，劉永好在座談會後受訪，談到對參加座談會的感受時，用

了三個「很」來表達：很激動、很興奮、很高興。



劉永好還透露，座談會後，習近平與參會企業家握手交流時，微笑地握著他的手說，「讓農

民挑上『金扁擔』好啊，你們養豬也養得好」，而「金扁擔」正是農業現代化，讓農民用上「金

扁擔」也是新希望集團努力和奮鬥的目標。



新希望股價半日升１﹒７％，報９﹒７１人民幣。



劉永好又指，這次高規格、專門討論民企和民營經濟的座談會，體現出中央對民企的重視和

關心。他表示，座談會上，習近平指新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民企

和民營企業家大顯身手正當其時，這讓民企對未來充滿信心和期待，「我們要珍惜國家的好政策

，在複雜局面下不畏難、更不躺平，繼續努力拼搏，推動企業更好地轉型發展」。（ｓｌ）

