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AH股新聞

18/02/2025 14:05

《經濟時評》美媒：習近平座談會釋出盼民企帶動經濟增長訊號

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平昨日出席民營企業座談會並發表重要講話，美
媒《華爾街日報》認為，中方此舉是向阿里巴巴創辦人馬雲在內的民企負責人發出訊號－－此前
對民營企業收緊監管的行動轉向，現在需要民營部門來帶動經濟增長和實現科技自給自足。
　
＊中美貿易戰再起，需民企統一戰線＊
　
　　報道指，這次座談會最受矚目的面孔是馬雲，馬雲坐在企業家代表的第一排。２０２０年
１０月，馬雲公開質疑中國金融監管系統，觸動了當局神經，此後基本上淡出了公眾視野。馬雲
該次發言後，阿里旗下多家公司也曾處於國內科技行業監管行動的風口浪尖，包括阿里巴巴旗下
金融服務關聯公司螞蟻集團規模逾３４０億美元的首次公開募股（ＩＰＯ）被叫停。隨後，監管
機構還對民營企業、特別是科技企業採取了其他行動，批評這些企業無序擴張。
　
　　報道指，這些打擊行動令外界擔憂政府要抑制投資，打消了企業家冒險創辦新企業的積極性
。不過，自去年秋天以來，北京方面一直在釋放支持民營部門的訊號。在昨日的民營企業座談會
召開之前，美國總統特朗普對中國加徵１０％關稅；而在特朗普第一個任期的中美貿易戰期間，
即２０１８年１１月，習近平也曾會見民營企業家，表達對民營部門的支持，提振其信心。
　
　　報道引述北京諮詢公司Ｈｕｔｏｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ創始合夥人封楚誠表示，在新一輪
中美貿易戰醞釀之際，習近平再次召集商界領袖，「這是一個強烈的姿態」。封楚誠並稱，由於
這些企業家中有許多人在美國擁有大量商業利益，中國政府也需要建立統一戰線，防止出現大規
模資本外逃。
　
　　曾在瑞銀（ＵＢＳ）擔任互聯網分析師的張疆則提醒，這次會議未必代表中國政府準備放鬆
對新興技術的嚴格控制，尤其是ＡＩ等具有戰略重要性的領域，更關鍵的在於中國政府的積極態
度轉變是否具可持續性。（ｓｌ）

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