【挺民企】小米雷軍：下決心把ＡＩ技術落到各個終端產品

《經濟通通訊社１８日專訊》據《央視新聞》報道，在昨日的民營企業座談會結束後，小米
董事長雷軍接受專訪時表示，小米創業１５年來一直聚焦在手機、汽車、智能家居、智能製造這
些領域，又指要下決心把最新的、包括ＡＩ技術如何落地到各個終端產品上，讓消費者體驗科技
帶來的美好生活，以及如何在拓展國內市場的同時能夠放眼全球，提高中國產品在全球的影響力
。（ｓｌ）
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
18/02/2025 17:57
《經濟通通訊社１８日專訊》據《央視新聞》報道，在昨日的民營企業座談會結束後，小米
董事長雷軍接受專訪時表示，小米創業１５年來一直聚焦在手機、汽車、智能家居、智能製造這
些領域，又指要下決心把最新的、包括ＡＩ技術如何落地到各個終端產品上，讓消費者體驗科技
帶來的美好生活，以及如何在拓展國內市場的同時能夠放眼全球，提高中國產品在全球的影響力
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