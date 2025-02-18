【挺民企】小米雷軍：下決心把ＡＩ技術落到各個終端產品

《經濟通通訊社１８日專訊》據《央視新聞》報道，在昨日的民營企業座談會結束後，小米

董事長雷軍接受專訪時表示，小米創業１５年來一直聚焦在手機、汽車、智能家居、智能製造這

些領域，又指要下決心把最新的、包括ＡＩ技術如何落地到各個終端產品上，讓消費者體驗科技

帶來的美好生活，以及如何在拓展國內市場的同時能夠放眼全球，提高中國產品在全球的影響力

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