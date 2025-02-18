【聚焦人幣】外匯局：１月銀行結售匯逆差４５３億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２５年１月，銀行結匯

１３０４０億元人民幣，售匯１６２８８億元人民幣。按美元計值，２０２５年１月，銀行結匯

１８１５億美元，售匯２２６８億美元，結售匯逆差４５３億美元，去年１２月為逆差１０６億

美元。



２０２５年１月，銀行代客涉外收入４３７０７億元人民幣，對外付款４５６１３億元人民

幣。按美元計值，２０２５年１月，銀行代客涉外收入６０８４億美元，對外付款６３５０億美

元，逆差２６６億美元，去年１２月為差５５８億美元。



＊１月貨物貿易跨境資金淨流入７００億美元創新高＊



國家外匯管理局表示，今年以來，中國外匯市場保持穩定有序，未來有基礎、有條件繼續平

穩運行。



一是中國高質量發展持續推進，科技創新和產業創新融合發展，在更加積極有為的宏觀政策

推動下，經濟回升向好態勢將進一步鞏固，對外匯市場形成有力支撐。



二是中國涉外經濟韌性強，１月份貨物貿易項下跨境資金淨流入７００億美元，創歷史同期

新高，外資穩步淨買入境內債券，持有人民幣資產意願保持穩定。１月下旬涉外收支已轉為順差

，２月以來繼續保持順差態勢，銀行結售匯基本平衡。



三是近年來中國外匯市場深度不斷拓展，企業匯率避險意識和能力提升，人民幣跨境使用明

顯增多，可以更好緩釋外部衝擊，有助於市場交易更加理性有序。



此外，中國外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理框架不斷完善，有豐富的逆周期

調節工具，有能力維護人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持外匯市場平穩運行。

（ｓｌ）

