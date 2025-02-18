【挺民企】國盛證券：座談會穩民營經濟，關注全國兩會新舉措

《經濟通通訊社１８日專訊》國家主席習近平昨日出席民營企業座談會並發表重要講話，是

時隔６年多後再次舉行的高規格民企座談會。國盛證券首席經濟學家熊園在研報指出，作為最高

規格的民企座談會，無疑釋放了穩民營經濟的政策強音。



總體看，時隔６年多再次舉行民企座談會，主因當前「民營經濟發展面臨一些困難和挑戰」

，疊加恰逢年初ＤｅｅｐＳｅｅｋ、宇樹科技等為代表的民企憑借硬科技迅速出圈甚至火出海外

，亟待繼續為民營經濟打足信心、給足底氣、抓好落實。



對比２０１８年，本次座談會有三大不一樣：節奏更快、硬科技含量更高、更為強調自主可

控；「ＡＩ＋機器人＋新能源＋農業」是重中之重；進一步推動民營經濟從「安心謀發展」到「

大顯身手」。往後看，政策執行上首要是抓落實，「堅決執行、不打折扣」，重點在於促進公平

競爭、破除民企融資難、清償民企欠款、保護民營企業家權益等。短期緊盯３月全國兩會可能的

新舉措、《民營經濟促進法》進展、以及會後各地跟進召開民企座談會。



＊東吳證券：座談會後資本市場料顯著受益＊



另外，東吳證券首席經濟學家、研究所聯席所長蘆哲認為，此時召開座談會，釋放了鼓勵支

持民營經濟發展的積極信號，體現了高層穩經濟、穩市場主體的決心，對於激發市場活力、增強

發展動力具有重要意義。本次座談會也將成為新一輪民企和科技乘風發展的起點，資本市場預計

將顯著受益；參考上次座談會後資本市場情緒顯著提升，創業板指開啟了一輪結構性牛市。



蘆哲又提到，座談會舉行時間在全國兩會之前，意味著後續支持民營經濟和科技創新的政策

，可以在政府工作報告中部署，需要走法律流程的話，也能抓住兩會這個時間窗口。關注後續金

融、立法、營商環境等一攬子政策落地進展，進一步提振市場信心和情緒。（ｓｌ）

