【ＡＩ】官媒：「每２０個８０後已有１人去世」謠言禍首或是ＡＩ

《經濟通通訊社１８日專訊》據《解放日報社》旗下微信公眾號「上海網絡辟謠」發文稱，

「截至２０２４年末，８０後死亡率突破５﹒２％，相當於每２０個８０後中就有１人已經去世

」、「８０後的死亡率已經超過７０後」等這些被各種自媒體鋪天蓋地引用轉載的關於「８０後

死亡率」的文章內容，大多數自媒體都聲稱數據來自「第七次人口普查的權威數據」，但根據中

國人民大學李婷教授溯源，最初來源很可能是用戶與ＡＩ對話所得－－「學生找到小紅書的截圖

，原來來自於ＤｅｅｐＳｅｅｋ的一次問答」。



＊官媒：用２０２０年數據得出２０２４年人口狀況？＊



文章指，那些自媒體文章紛紛因為上述死亡率數據，稱８０後是「被時代透支的一代」、「

被詛咒的黃金一代」。然而，文章質疑，第七次人口普查在２０２０年進行，如何得出２０２４

年的人口數據結論？此外，國家統計局官網對於死亡率的計算指出，應該用年死亡人數除以年平

均人數，再乘上１０００ ，這意味著死亡率的指標是以「千分之幾（ ）」為單位，而不是常

用的百分之幾（％）。



同時，在自媒體中最廣為流傳的一張關於８０後出生、現存、離世人口的文字圖片，若以七

普數據中的３０－３９歲的人口數對應，２０２０年，該年齡段共有２２３１５８１２２人，與

圖中的２﹒２３億正好對應，但顯然這不可能圖中所指向的「總出生人口」，而是２０２０年當

時依然存活的這個年齡段的人口數；而圖中２﹒１２億的現存人口數據則沒有找到任何官方信息

來源；死亡人數１１００萬也未找到相關數據。在七普年鑒中，據計算，３０－３９歲人口在

２０２０年共死亡１９３５１７人。



＊專家學者按公開數據計算，８０後死亡率遠低於傳言＊



文章指，中國人民大學教授李婷也撰文提出，通過普查來計算死亡狀況，理論上有兩個方案

，一是直接利用每次普查公布的分年齡的人口數來計算，例如８０後在３０－３９歲的存活比例

，可以通過１９９０年普查０－９歲的總人口數除以２０２０年普查３０－３９歲的總人口數來

獲得，但存活比例轉換成死亡率需要很複雜的過程和額外信息。另一個方案是根據普查收集的死

亡數據來推算死亡水平。每一次普查登記都會詢問家庭戶前一年家庭成員的死亡情況，以此統計

前一年的死亡人數，再通過普查平均人口數的推算，計算人口死亡率。



不過，李婷表示，兩種方法都有一定缺陷，方法一依賴於人口數據統計的準確性，方法二則

可能有死亡漏報問題。李婷利用公開統計數字計算後發現，７０後處於３０－３４、３５－３９

歲時（２０１０年）死亡率分別是０﹒８１ 和１﹒１６ ，而８０後處於３０－３４、３５－

３９歲時（２０２０年）死亡率分別是０﹒５１ 和０﹒７８ ，若不考慮漏報情況，可以證明

８０後的存活狀況好於７０後，而死亡率也遠低於５﹒２％。



＊文章籲「從算法的投餵中奪回思考主權」＊



《上海網絡辟謠》的文章指出，雖然ＡＩ對話後標註了數據存在局限性，存在間接推算和估

算的情況，但相關假新聞還是被加上駭人聽聞的標題在互聯網大肆傳播。文章反思，身處ＡＩ時

代，信息正以難以想象的速度流通，獲取難度大大降低的同時，判斷能力更加珍貴。文章引述最

近爆火的ＡＩ的勸誡，「從算法的投餵中奪回思考主權－－因為技術越是轟鳴，人類清醒的頭腦

越顯珍貴」。（ｓｌ）









