《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１７日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １５５８﹒４９

工業富聯 （６０１１３８） １３５０﹒８２

海光信息 （６８８０４１） １１２５﹒９０

中信證券 （６０００３０） １０９４﹒４３

韋爾股份 （６０３５０１） １０１４﹒９９

中國聯通 （６０００５０） １００７﹒１６

中國平安 （６０１３１８） ９７７﹒９３

紫金礦業 （６０１８９９） ８２３﹒２４

寒武紀 （６８８２５６） ８０２﹒７５

瀾起科技 （６８８００８） ７９０﹒７６

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２７５４﹒４９

比亞迪 （００２５９４）２５６５﹒００

北方華創 （００２３７１）１７０４﹒０３

東方財富 （３０００５９）１２２２﹒２７

新易盛 （３００５０２）１１９１﹒４３

美的集團 （０００３３３）１１７１﹒８１

中興通訊 （００００６３）１１０３﹒６５

浪潮信息 （０００９７７）１０８８﹒７６

立訊精密 （００２４７５）１０７１﹒７８

中際旭創 （３００３０８）１０５５﹒３９

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（以上數字取小數點後兩個位）

