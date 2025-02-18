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AH股新聞

18/02/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１７日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１５５８﹒４９
工業富聯　（６０１１３８）　　１３５０﹒８２
海光信息　（６８８０４１）　　１１２５﹒９０
中信證券　（６０００３０）　　１０９４﹒４３
韋爾股份　（６０３５０１）　　１０１４﹒９９
中國聯通　（６０００５０）　　１００７﹒１６
中國平安　（６０１３１８）　　　９７７﹒９３
紫金礦業　（６０１８９９）　　　８２３﹒２４
寒武紀　　（６８８２５６）　　　８０２﹒７５
瀾起科技　（６８８００８）　　　７９０﹒７６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２７５４﹒４９
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２５６５﹒００
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１７０４﹒０３
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１２２２﹒２７
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１１９１﹒４３
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１１７１﹒８１
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１１０３﹒６５
浪潮信息　　　　　　　（０００９７７）１０８８﹒７６
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１０７１﹒７８
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）１０５５﹒３９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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