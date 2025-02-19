《政政經經－石鏡泉》跳水

《政政經經》重磅利好消息兌現之後，昨日（１８日）Ａ股、港股走勢風雲突變，午後Ａ股

三大指數集體跳水，港股大幅衝高回落，打了追高的資金一個措手不及。



截至收盤，滬指昨跌０﹒９％，報３３２４點；深成指跌１﹒６％，報１０６１７點；創業

板指跌１﹒９％，報２１８２點；科創５０指數「最慘」大跌２﹒５％，報１０１１點。此外香

港恆生指數也從２﹒３％漲幅急速回落，恒生科技指數從５６９６點位置回落１６０點，漲幅一

度縮至不足１％。



至於為何Ａ股、港股走勢風雲突變，除了資本市場漲跌之間的技術性回調與題材股自身炒作

周期之外，或還與四大原因有關。



１﹒ 目前ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股已經擁擠



周末，光大證券在研報中提到過去一周，大盤延續震盪反彈，ＡＩ主線持續活躍，有關

ＴＭＴ、電子板塊的「擁擠度」（即成交額佔比）討論成為市場焦點。考慮到近期一些ＡＩ細分

板塊積累了不錯的漲幅，短期波動可能在所難免。



２﹒ 重磅會議等相關政策預期逐步兌現



有關民企會議的小作文，上周五（１４日）市場就已經瘋傳，並且當日Ａ股、港股、中概股

已經有所反應。在周一（１７日）Ａ股、港股繼續上揚之後。目前Ａ股相關政策預期已經兌現，

暫時進入了Ａ股政策空窗期。



３﹒ 特停監管措施重現江湖



１７日晚間，１９天１８板（編按：漲停板）打妖股＊ＳＴ信通（滬：６００２８９）公告

停牌核查，這也標誌著特停（編按：特別停板）等監管措施重現江湖、這對Ａ股打板資金和題材

炒作是個打擊。



４﹒ 在資金面中，北上資金與ＥＴＦ資金出現明顯撤離



民生策略在周末的研報中提到北上與ＥＴＦ資金呈現了明顯的撤離。《資深投資者 石鏡泉

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（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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