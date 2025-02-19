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AH股新聞

19/02/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》跳水

　　《政政經經》重磅利好消息兌現之後，昨日（１８日）Ａ股、港股走勢風雲突變，午後Ａ股
三大指數集體跳水，港股大幅衝高回落，打了追高的資金一個措手不及。
　
　　截至收盤，滬指昨跌０﹒９％，報３３２４點；深成指跌１﹒６％，報１０６１７點；創業
板指跌１﹒９％，報２１８２點；科創５０指數「最慘」大跌２﹒５％，報１０１１點。此外香
港恆生指數也從２﹒３％漲幅急速回落，恒生科技指數從５６９６點位置回落１６０點，漲幅一
度縮至不足１％。
　　
　　至於為何Ａ股、港股走勢風雲突變，除了資本市場漲跌之間的技術性回調與題材股自身炒作
周期之外，或還與四大原因有關。
　
　　１﹒　目前ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股已經擁擠
　
　　周末，光大證券在研報中提到過去一周，大盤延續震盪反彈，ＡＩ主線持續活躍，有關
ＴＭＴ、電子板塊的「擁擠度」（即成交額佔比）討論成為市場焦點。考慮到近期一些ＡＩ細分
板塊積累了不錯的漲幅，短期波動可能在所難免。
　
　　２﹒　重磅會議等相關政策預期逐步兌現
　
　　有關民企會議的小作文，上周五（１４日）市場就已經瘋傳，並且當日Ａ股、港股、中概股
已經有所反應。在周一（１７日）Ａ股、港股繼續上揚之後。目前Ａ股相關政策預期已經兌現，
暫時進入了Ａ股政策空窗期。
　
　　３﹒　特停監管措施重現江湖
　
　　１７日晚間，１９天１８板（編按：漲停板）打妖股＊ＳＴ信通（滬：６００２８９）公告
停牌核查，這也標誌著特停（編按：特別停板）等監管措施重現江湖、這對Ａ股打板資金和題材
炒作是個打擊。
　
　　４﹒　在資金面中，北上資金與ＥＴＦ資金出現明顯撤離
　
　　民生策略在周末的研報中提到北上與ＥＴＦ資金呈現了明顯的撤離。《資深投資者　石鏡泉

　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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