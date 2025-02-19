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19/02/2025 09:18

《駐京專電》潘功勝：強化宏觀逆周期調節，推動經濟增長模式轉型

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人民銀行行長潘功勝１６日出席由國際貨
幣基金組織與沙特聯合主辦的新興市場經濟體研討會，並作主旨發言。潘功勝指出，２０２４年
，中國經濟持續回升向好，實現了全年５％的經濟增長目標。特別是去年９月下旬以來，中國政
府推出了一攬子增量政策，有效提振社會信心，經濟明顯回升。下一步，中國政府將實施更加積
極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策的逆周期調節，持續推動中國經濟增長
模式轉型，鞏固和增強經濟回升向好勢頭。
　
　　潘功勝指出，當前世界格局正在經歷深刻變革，存在諸多不確定性，新興市場經濟體也面臨
諸多挑戰，比如地緣政治和經濟碎片化風險、貿易保護主義上升、全球經濟中期增長動能不足、
金融市場波動和跨境資本流動壓力以及全球公共債務風險等。面對挑戰，新興市場經濟體應進一
步提升自身韌性，繼續完善貨幣政策框架，提升匯率彈性，加強公共債務管理，強化宏觀審慎管
理和金融監管。同時新興市場經濟體要堅持多邊主義，堅持合作共贏，在更大範圍、更廣領域、
更深層次開展南南合作，加強國際宏觀經濟政策協調，共同促進全球經濟增長，維護本國和區域
金融穩定。
　
＊努力消除貿易、投資與供給方面的限制＊
　
　　中方願與基金組織繼續加強合作，共同推進全球金融治理改革。基金組織應增加對發展中國
家的支持，持續提升雙邊和多邊監督有效性，努力消除貿易、投資與供給方面的限制，推動全球
治理朝著公正合理的方向發展。同時，份額占比調整對於基金組織治理、代表性和合法性至關重
要。當前份額佔比已難以反映新興市場經濟體在全球經濟中的實際地位，基金組織應加快改革進
程。
　

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