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AH股新聞

19/02/2025 17:39

《滬╱深股通》北方華創為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１６６１﹒９４
韋爾股份　（６０３５０１）　　１０７０﹒２６
工業富聯　（６０１１３８）　　１０５１﹒２４
中國聯通　（６０００５０）　　　９４６﹒６３
兆易創新　（６０３９８６）　　　８１９﹒０４
四川長虹　（６００８３９）　　　８０７﹒１７
拓普集團　（６０１６８９）　　　７９７﹒６５
招商銀行　（６０００３６）　　　７９２﹒９０
金山辦公　（６８８１１１）　　　７４０﹒２５
海光信息　（６８８０４１）　　　７２６﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１９６２﹒６１
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１８８８﹒７２
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１６９２﹒８１
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１２５０﹒５１
匯川技術　　　　　　　（３００１２４）１１５４﹒２９
浪潮信息　　　　　　　（０００９７７）１０１８﹒１６
拓維信息　　　　　　　（００２２６１）　９４２﹒２０
三花智控　　　　　　　（００２０５０）　９１７﹒５４
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　９１１﹒３５
順豐控股　　　　　　　（００２３５２）　８５５﹒０９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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