《滬╱深股通》北方華創為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １６６１﹒９４

韋爾股份 （６０３５０１） １０７０﹒２６

工業富聯 （６０１１３８） １０５１﹒２４

中國聯通 （６０００５０） ９４６﹒６３

兆易創新 （６０３９８６） ８１９﹒０４

四川長虹 （６００８３９） ８０７﹒１７

拓普集團 （６０１６８９） ７９７﹒６５

招商銀行 （６０００３６） ７９２﹒９０

金山辦公 （６８８１１１） ７４０﹒２５

海光信息 （６８８０４１） ７２６﹒９０

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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北方華創 （００２３７１）１９６２﹒６１

比亞迪 （００２５９４）１８８８﹒７２

寧德時代 （３００７５０）１６９２﹒８１

東方財富 （３０００５９）１２５０﹒５１

匯川技術 （３００１２４）１１５４﹒２９

浪潮信息 （０００９７７）１０１８﹒１６

拓維信息 （００２２６１） ９４２﹒２０

三花智控 （００２０５０） ９１７﹒５４

美的集團 （０００３３３） ９１１﹒３５

順豐控股 （００２３５２） ８５５﹒０９

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（以上數字取小數點後兩個位）

