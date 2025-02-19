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AH股新聞

19/02/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：支持民企積極參與「兩重兩新」

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
努力開創民營經濟發展新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平總書記１７日出席民營企業座談會並發表重要講話，強調新時代新征程民營經濟發展前景
廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。大家表示，總書記的重要講話
充分體現了黨中央對民營經濟的高度重視和深切期許，極大鼓舞了幹勁、提振了發展信心，必將
有力促進民營經濟健康發展、高質量發展。
　
支持民營企業積極參與「兩重兩新」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
據新華社２月１８日報道，國家發展改革委將盡快修訂出台新版市場准入負面清單，持續推進基
礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與「兩
重」建設和「兩新」工作。
　
央行：強化宏觀經濟政策逆周期調節
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行２月１８日消息，人民銀行行長潘功勝日前應邀出席由國際貨幣基金組織與沙特聯
合主辦的新興市場經濟體研討會，並作主旨發言。潘功勝表示，２０２４年，中國經濟持續回升
向好，實現了全年５％的經濟增長目標。特別是去年９月下旬以來，中國政府推出了一攬子增量
政策，有效提振社會信心，經濟明顯回升。下一步，中國政府將實施更加積極的財政政策和適度
寬鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策的逆周期調節，持續推動中國經濟增長模式轉型，鞏固和增
強經濟回升向好勢頭。
　
　
《上海證券報》
　
努力開創民營經濟發展新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平總書記１７日出席民營企業座談會並發表重要講話，強調新時代新征程民營經濟發展前景
廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。大家表示，總書記的重要講話
充分體現了黨中央對民營經濟的高度重視和深切期許，極大鼓舞了幹勁、提振了發展信心，必將
有力促進民營經濟健康發展、高質量發展。
　
《以文明交流互鑒推動人類文明發展進步》智庫報告在日本東京發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《以文明交流互鑒推動人類文明發展進步》智庫報告１８日在東京發布。在當日舉行的中日媒體
智庫人文交流對話會上，新華社國家高端智庫發布了這一報告。報告全面深入解讀、闡釋了推動
文明交流互鑒的中國實踐與世界意義，為凝聚全球力量、實現全人類整體利益提供方向指引。
　
製造業和服務業加快融合，新質生產力動能強勁
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，北京市人形機器人創新中心（簡稱「創新中心」）自主研發的「天工」人形機器人順利完
成技術升級－－不僅可以無磕碰、不踩稜、不踏空地連續跨越多級樓梯，還能在雪地穩穩奔跑。
　
　
《證券時報》
　
努力開創民營經濟發展新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平總書記１７日出席民營企業座談會並發表重要講話，強調新時代新征程民營經濟發展前景
廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。大家表示，總書記的重要講話
充分體現了黨中央對民營經濟的高度重視和深切期許，極大鼓舞了幹勁、提振了發展信心，必將
有力促進民營經濟健康發展、高質量發展。
　
對負面信息「脫敏」，中國科技股迎來價值重估
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
年初，騰訊控股和寧德時代被美國國防部列入涉軍名單，股價遭遇重挫。近期，兩家公司股價迅
速走出陰霾，騰訊更是創下３年多來新高。而受實體清單等影響、頻繁被負面輿情「空襲」的科
技板塊正走出獨立行情。
　
潘功勝：持續推動中國經濟增長模式轉型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中國人民銀行行長潘功勝應邀出席由國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）與沙特聯合主辦的新興
市場經濟體研討會，並作主旨發言。潘功勝指出，中國政府將實施更加積極的財政政策和適度寬
鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策的逆周期調節，持續推動中國經濟增長模式轉型，鞏固和增強
經濟回升向好勢頭。（ｅｗ）

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