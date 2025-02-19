《神州經脈》中國減持美債，螞蟻入局具身智能，７０城樓價向好

《神州經脈》滬深股市今日（１９日）集體低開，然後反彈收升，滬綜指升０﹒８１％，收

報３３５１﹒５４點，深成指揚１﹒４６％，創業板指更漲２﹒０３％。兩市全天成交額

１﹒７２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量７８１億元或４﹒３％。個股升多跌少，

滬深市場近４４００隻個股上漲。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２８５１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌６８點子，兩連跌，創２月１３日以來近一周低，全日在７﹒２７６０至７﹒２８６５之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７０５，較上個交易日跌８點子，止三連升，創２月

１４日以來近一周新低，和市場預測偏離擴至１１００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國財政部數據顯示，中國在去年１２月重新減持美國國債，涉及金額９６億美元，持有

美債規模降至７５９０億美元，但仍為持有美債第二多的國家。２０２４年１月中國減持１８６

億美元美債並開啟「三連降」，同年２、３月分別減持２２７億、７６億美元美債，４月則增持

３３億美元美債，為２０２４年首次加倉；５月，中國減持２４億美元美債，６月則增持１１９

億美元美債；７月－１０月，中國分別減持美債３７億美元、１９億美元、２６億美元、１１９

億美元；１１月，中國則增持８５億美元美債；１２月，中國重新減持９６億美元。



２﹒ 國家統計局今日公布２０２５年１月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局

公布的數據測算，１月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第三個月縮窄至５％

；環比則再次持平，上月是一年半以來首次「負轉平」。經測算，１月７０個大中城市中，新建

住宅價格指數環比上漲的有２４個（上月２３個）；下跌４２個（上月４３個）；持平的有４個

（上月４個）。



３﹒ 「中國ＡＩ六小虎」之一、總部位於上海的大模型初創公司階躍星辰，昨與吉利汽車集團

聯合宣布，將雙方合作的語音交互模型Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ，和視頻生成模型Ｓｔｅｐ－

Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ開源，同時這兩個開源模型將上線階躍星辰的Ａｐｐ「躍問」。據介紹，階

躍Ｓｔｅｐ－Ｖｉｄｅｏ－Ｔ２Ｖ為目前全球參數量最大、性能最好的開源視頻生成模型，而階

躍Ｓｔｅｐ－Ａｕｄｉｏ是行業內首款產品級開源語音交互大模型。



４﹒ 有內媒報道指，螞蟻集團近日開放招聘具身智能人形機器人系統和應用等崗位，包括算法

工程師、人形機器人硬件結構、仿真系統開發工程師、人形機器人運動控制等。《上海證券報》

引述螞蟻集團官方回應稱，螞蟻集團去年註冊成立了螞蟻靈波科技有限公司，聚焦具身智能技術

和產品研發；螞蟻集團持續布局和加大ＡＩ投入。



５﹒ 中國人形機器人發展迅速，宇樹科技首席執行官王興興參加１７日在京舉行的民營企業家

座談會後接受內媒採訪時表示，今年年底之前，整個ＡＩ驅動人形機器人會達到一個「新量級」

，如果順利，到明年或者後年一些基礎的，如服務業或者工業的人形機器人基本可以推起來。至

於人形機器人的價格高昂，有內媒引述宇樹科技一位負責人表示，未來四足機器人有望降到三四

千元。宇樹官方旗艦店客服則表示，目前不會降價。



６﹒ 中國財政部今日在香港招標發行今年首期合共５個期限共１２５億元的離岸人民幣國債，

２年、３年、５年、１０年和３０年期的中標利率分別為１﹒７５％、１﹒８０％、１﹒８８％

、２﹒０８％和２﹒３７％，較在岸國債二級水平分別高出３６、３７、３５、３８和５１個基

點。上述５期債發行規模分別為３５億元、３０億元、３０億元、２０億元和１０億元，申請額

分別為９８﹒９９億元、８２﹒４９億元、８０﹒５５億元、６１﹒８５億元、３３﹒３６億元

。



７﹒ 國家市場監管總局表示，將持續優化民營企業發展環境、著力提升發展內生動力、有效破

除發展的障礙堵點，支持民營經濟實現高質量發展。努力營造公平公正市場環境，嚴厲打擊惡意

比價、虛假宣傳、互黑互踩等市場亂象；加大涉企亂收費整治力度，解決民營企業反映強烈的急

難愁盼問題，讓企業輕裝上陣。另外，金融監管總局黨委１８日召開會議，要求繼續下大力氣引

導督促銀行業保險業將民營企業金融服務做實、做深、做精，保持對民營企業穩定有效的增量信

貸供給，加大民營小微企業的首貸、續貸、信用貸支持力度。



８﹒ 有媒體引述消息指，山東大型鋼鐵民企－－泰山鋼鐵資金鏈斷裂，引發投資者前往公司維

權，要求兌付融資資金並結算貨款。當地警方在現場維持秩序。據報萊蕪區政府前兩年要求公司

搬遷並承諾補償，但卻未兌現；而當地政府去年又向泰山鋼鐵借了數億元用於發放薪資，導致公

司資金鏈斷裂，面臨破產困境。（ｓｌ）

