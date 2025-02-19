《鍾之日記》滙控績後走高，恒指縮量下滑

《鍾之日記》２月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數齊升，港股卻低開低走，科網股回調，滙控（００００５）績後走高，恒

生指數盤中保持窄幅波動直至收市，收報２２９４４，跌３２點或０﹒１％。主板成交近

２６２６億元，連續兩個交易日顯著下滑。



＊滬指反彈收升，兩市成交１﹒７萬億＊



滬深股市今日集體低開，然後反彈收升，滬綜指升０﹒８１％，收報３３５１﹒５４點，深

成指揚１﹒４６％，創業板指更漲２﹒０３％。兩市全天成交額１﹒７２萬億元人民幣，較上個

交易日回落４﹒３％。個股升多跌少，滬深市場近４４００隻個股上漲。



時隔六年，國家主席習近平再次召開民營企業座談會，可見中美貿易關係緊繃、科技戰硝煙

濃烈背景下，面對外部環境的不確定性，中央政府試圖給予民企政策確定性，態度轉為更加親商

。各大政府部門會後表態支持，市場監管總局表示將積極發揮職能作用，持續優化民營企業發展

環境、著力提升發展內生動力、有效破除發展的障礙堵點，支持民營經濟實現高質量發展。



宇樹科技旗下人形機器人亮相蛇年春晚《秧ＢＯＴ》火爆出圈，首席執行官王興興列席民企

座談會，令公司及機器人成為投資市場熱門話題。機器人概念股再度爆發，全天漲８﹒４％，長

盛軸承（深：３００７１８）等多股創歷史新高。



＊滙控再創新高，留意香港商業地產貸款「信貸減值」按年激增＊



滙控（００００５）公布，去年全年業績，列帳基準稅前盈利３２３﹒０９億美元，按年升

６﹒４６％，勝預期，每股基本盈利１﹒２５美元。當中，滙豐香港上季、２０２４年全年稅前

盈利增１０％，佔滙豐集團全年稅前盈利３６％。



隨香港樓市下行影響地產商財務狀況，滙豐的商業房地產（ＣＲＥ）貸款質素繼續成為關注

點。截至去年１２月３１日，撇除內房企業借貸，香港商業房地產貸款總額達３３２﹒０１億美

元，當中被歸類為「信貸減值（ｃｒｅｄｉｔ ｉｍｐａｉｒｅｄ）」的達４５﹒５４億美元（

約３５５億港元），較２０２３年底的５﹒７６億美元，大增６﹒９倍。由於同期香港商業房地

產貸款餘額下跌約一成，「信貸減值」貸款佔比由２０２３年底的１﹒５６％，大增至

１３﹒７２％。不過，滙豐財務總監郭珮瑛在滙豐業績電話會議談到香港商業房地產敞口時就指

出，在有抵押擔保貸款方面，滙豐有非常穩健的貸款價值比（ＬＴＶ），有強大的抵押品，故不

論是在第４季度、２０２４全年，香港商業房地產的預期信貸損失（ＥＣＬ）都非常低，「預期

未來也會如此」。



滙控收升１﹒３８％，報８８﹒４港元，盤中見８８﹒８港元創歷史新高。恒生

（０００１１）卻收跌３﹒９％，報１００﹒５港元。恒生公布去年業績，淨利息收入減少５％

至３０７﹒８４億港元，淨利息收益率收窄１０個基點至２﹒２％。執行董事兼行政總裁施穎茵

稱，高息環境一直持續，為該行部分香港的商業房地產客戶持續帶來現金流的壓力。由於部分香

港房地產客戶要求延遲還款，截至去年底，該行的不良貸款比率為６﹒１２％。而於２０２４年

６月３０日及２０２３年１２月３１日，則分別為５﹒３２％及２﹒８３％。



＊芯片股炒高，中芯突破５０元＊



美國總統特朗普表示，可能對半導體芯片徵收２５％關稅，有關國產替代預期升溫，另外據

報有客戶因擔憂海外地緣政治因素而提前拉貨，使相關芯片公司訂單需求變高。今日Ａ股半導體

大升，港股相關板塊亦受帶動。中芯（００９８１）股價盤中升至５１﹒９元破頂，收漲

８﹒４％，報５１﹒８元。



中芯好消息不止一項，《科創板日報》報道，北京亦莊新城ＹＺ００－０６０６街區地皮測

量成果報告書顯示，建設單位為中芯京城集成電路製造（北京）公司；文件顯示，擬建項目總投

資不低於５００億元人民幣，項目固定資產投資不低於４００億元人民幣，達產年產值不低於

６０億元人民幣。一名接近中芯國際人士證實，上述地皮為中芯晶圓廠京城二期規劃用地。



華虹半導體（０１３４７）上周業績後股價回吐，本周追落後連日急升，今日收升２３％，

年內升幅已趕超中芯。野村在研報中指出，華虹第四季收入處於指引高位，管理層今年第一季增

長指引高於海外同業，惟遜中芯國際。該行認為，上述兩公司短期均可能受惠於消費電子提前補

充庫存；潛在美國關稅上調前為供應鏈提前備貨因素，但兩者差別可能在於約佔華虹收入三分之

一的功率分離式元件短缺。



其他芯片股均走揚，晶門半導體（０２８７８）漲１５﹒５％，上海復旦（０１３８５）升

９﹒３％，宏光半導體（０６９０８）收高７﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

