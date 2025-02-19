【大國博弈】中國在世貿譴責特朗普關稅衝擊，恐引發全球經濟衰退

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》報道，中國在周二（１８日）舉行的世界貿易組織

（ＷＴＯ）會議上譴責美國總統特朗普的關稅行動，並警告說「關稅衝擊」有可能顛覆全球貿易

體系，並可能引發全球經濟衰退。與此同時，美國總統特朗普最新宣布，華府最快將於４月２日

加徵進口汽車關稅，稅率可能約為２５％。他並稱，汽車關稅不會立即生效，以便車廠有時間將

生產線遷至美國，避免關稅，但可以肯定，汽車關稅會在一年內大幅上漲。



特朗普早前宣布對所有中國進口商品全面加徵１０％關稅，促使北京實施反制關稅，並在

ＷＴＯ對美國的行動提起申述。根據一份聲明顯示，中國駐世貿代表團大使李成鋼在該組織的一

次閉門會議上說：「這些『關稅衝擊』加劇了經濟不確定性，擾亂了全球貿易，並可能刺激國內

通脹、導致市場扭曲甚至引發全球衰退，」更糟糕的是，美國的單邊主義有可能顛覆以規則為基

礎的多邊貿易體系。



世貿組織的討論於周二晚些時候開始，這是貿易摩擦首次正式列入ＷＴＯ總理事會的討論議

程。目前尚不清楚其他國家，包括尚未在日內瓦派駐世貿代表的美國如何回應。（ｒｙ）

