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19/02/2025 18:14

《華為動向》華為北京成立引望智能技術公司，註冊資本１億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》天眼查顯示，北京引望智能技術有限公司近日成立，法定代表
人為鄭麗英，註冊資本１億元人民幣，經營範圍含汽車零部件研發、汽車零部件及配件製造、汽
車零部件再製造、智能車載設備製造、人工智能行業應用系統集成服務、人工智能基礎軟件開發
、人工智能理論與算法軟件開發、通用零部件製造等。股東信息顯示，該公司由華為技術有限公
司全資持股。（ｓｌ）

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