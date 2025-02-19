《華為動向》華為北京成立引望智能技術公司，註冊資本１億

《經濟通通訊社１９日專訊》天眼查顯示，北京引望智能技術有限公司近日成立，法定代表

人為鄭麗英，註冊資本１億元人民幣，經營範圍含汽車零部件研發、汽車零部件及配件製造、汽

車零部件再製造、智能車載設備製造、人工智能行業應用系統集成服務、人工智能基礎軟件開發

、人工智能理論與算法軟件開發、通用零部件製造等。股東信息顯示，該公司由華為技術有限公

司全資持股。（ｓｌ）

