  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/02/2025 17:29

《打擊貪腐》工行原副行長張紅力受賄逾１﹒７７億，一審被判死緩

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日，浙江省杭州市中級人民法院一審公開宣判中國工商銀行
股份有限公司原黨委委員、副行長張紅力受賄一案，以受賄罪判處被告人張紅力死刑，緩期二年
執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的張紅力犯罪所得財物及孳息依
法上繳國庫，不足部分繼續追繳。
　
　　經審理查明：２０１１年至２０２２年，被告人張紅力利用擔任中國工商銀行股份有限公司
黨委委員、副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，
直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣１﹒７７億餘元。
　
＊２０１８年辭任工行副行長，後任職私募股權投資機構＊
　
　　公開資料顯示，張紅力出生於１９６５年，擁黑龍江八一農墾大學學士學位，加拿大阿爾伯
特大學遺傳學碩士學位，美國加州聖哥拉大學工商管理碩士學位，中國科學院管理科學與工程專
業博士學位；曾任德意志投資銀行亞洲分行副董事長、董事總經理兼大中華區總裁，神華集團外
部董事，黑龍江省省長金融經濟顧問等。
　
　　２０１０年５月起，張紅力出任中國工商銀行股份有限公司副行長，至２０１８年７月辭任
，同年１０月出任厚樸投資聯席主席。２０２３年１１月，中紀委國家監委通報張紅力正接受調
查；２０２４年５月，張紅力被開除黨籍並被正式逮捕，８月被提起公訴，１１月該案一審開庭

　
　　去年５月中央紀委國家監委開除其黨籍的通報稱，張紅力官迷心竅，結交政治掮客，搞利益
交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍；徇私錄用調整幹部，騙取博
士學位；離職後違規任職；利用職務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，非法收受巨
額財物等。（ｊｑ）

【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處