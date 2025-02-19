《打擊貪腐》工行原副行長張紅力受賄逾１﹒７７億，一審被判死緩

《經濟通通訊社１９日專訊》今日，浙江省杭州市中級人民法院一審公開宣判中國工商銀行

股份有限公司原黨委委員、副行長張紅力受賄一案，以受賄罪判處被告人張紅力死刑，緩期二年

執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的張紅力犯罪所得財物及孳息依

法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：２０１１年至２０２２年，被告人張紅力利用擔任中國工商銀行股份有限公司

黨委委員、副行長職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，

直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣１﹒７７億餘元。



＊２０１８年辭任工行副行長，後任職私募股權投資機構＊



公開資料顯示，張紅力出生於１９６５年，擁黑龍江八一農墾大學學士學位，加拿大阿爾伯

特大學遺傳學碩士學位，美國加州聖哥拉大學工商管理碩士學位，中國科學院管理科學與工程專

業博士學位；曾任德意志投資銀行亞洲分行副董事長、董事總經理兼大中華區總裁，神華集團外

部董事，黑龍江省省長金融經濟顧問等。



２０１０年５月起，張紅力出任中國工商銀行股份有限公司副行長，至２０１８年７月辭任

，同年１０月出任厚樸投資聯席主席。２０２３年１１月，中紀委國家監委通報張紅力正接受調

查；２０２４年５月，張紅力被開除黨籍並被正式逮捕，８月被提起公訴，１１月該案一審開庭

。



去年５月中央紀委國家監委開除其黨籍的通報稱，張紅力官迷心竅，結交政治掮客，搞利益

交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍；徇私錄用調整幹部，騙取博

士學位；離職後違規任職；利用職務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，非法收受巨

額財物等。（ｊｑ）

