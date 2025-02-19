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AH股新聞

19/02/2025 17:41

ＴｉｋＴｏｋ電商據報今年在美國增長目標為４００％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《界面新聞》今日引述多名知情人士報道，Ｔｉｋｔｏｋ在
美國經歷關停風波之前，ＴｉｋＴｏｋ電商已經定下今年美國業務增長４００％的目標。目前，
ＴｉｋＴｏｋ電商在美國增長最快的是家居品類，保健品也有不錯的增長。
　
　　１月１９日，在ＴｉｋＴｏｋ短暫下線時，其電商管理層已向部分商家明確表示
ＴｉｋＴｏｋ在美國不會關停，電商業務也不會受到風波的影響。
　
　　當下ＴｉｋＴｏｋ如何在美國合法運營還沒有定論，但其業務仍在正常運作。報道引述一位
接近ＴｉｋＴｏｋ電商的人士透露，ＴｉｋＴｏｋ公司內部對今年在美國完成４００％的增長目
標非常有信心。
　
　　一位在ＴｉｋＴｏｋ電商運營的中國商家也表達了樂觀的態度。在他看來，ＴｉｋＴｏｋ電
商目前在美國的發展狀態和國內２０２０年前後的抖音電商類似，中小商家每天的訂單量能達到
１０００單左右。一家ＭＣＮ機構的負責人透露，ＴｉｋＴｏｋ電商中９０％以上的商家都來自
中國，「美國對網紅經濟的認知遠不如中國深刻」。
　
　　報道指，ＴｉｋＴｏｋ電商內部近期對美區電商業務的判斷是「增長前景廣闊」，因為在整
個流量大盤中，付費流量只佔２０％－３０％，比例並不高。
　
　　《界面新聞》向字節跳動方面求證上述信息，對方不予置評。（ｊｑ）

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