【大國博弈】中國去年１２月重新減持美國國債９６億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部數據顯示，中國在去年１２月減持美國國債，涉及

金額９６億美元，持有美債規模降至７５９０億美元，但仍為持有美債第二多的國家。



資料顯示，２０２４年１月中國減持１８６億美元美債並開啟「三連降」，同年２、３月分

別減持２２７億、７６億美元美債，４月則增持３３億美元美債，為２０２４年首次加倉；５月

，中國減持２４億美元美債，６月則增持１１９億美元美債；７月－１０月，中國分別減持美債

３７億美元、１９億美元、２６億美元、１１９億美元；１１月，中國則增持８５億美元美債；

１２月，中國重新減持９６億美元。



值得留意的是，最大債權國日本去年１２月也減持美債２７０億美元，持有金額降至

１﹒０６萬億美元。英國當月減持４４１億美元美國國債至７２２７億美元，持倉規模位列第三

。外國投資者持有美國國債的總額則由去年１１月底的８﹒６３３萬億美元，降至１２月底的

８﹒５１３萬億美元。



另外，美國去年１２月整體資本淨流入８７１億美元，淨流入規模低過１１月經修訂後的

１３４１億美元。期內，連同換股等途徑，外資淨買入７２０億美元長期證券，淨沽售４９７億

美元長期美國國債。（ｒｙ）

