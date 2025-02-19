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大國博弈
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AH股新聞

19/02/2025 08:26

【大國博弈】中國去年１２月重新減持美國國債９６億美元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部數據顯示，中國在去年１２月減持美國國債，涉及
金額９６億美元，持有美債規模降至７５９０億美元，但仍為持有美債第二多的國家。
　
　　資料顯示，２０２４年１月中國減持１８６億美元美債並開啟「三連降」，同年２、３月分
別減持２２７億、７６億美元美債，４月則增持３３億美元美債，為２０２４年首次加倉；５月
，中國減持２４億美元美債，６月則增持１１９億美元美債；７月－１０月，中國分別減持美債
３７億美元、１９億美元、２６億美元、１１９億美元；１１月，中國則增持８５億美元美債；
１２月，中國重新減持９６億美元。
　
　　值得留意的是，最大債權國日本去年１２月也減持美債２７０億美元，持有金額降至
１﹒０６萬億美元。英國當月減持４４１億美元美國國債至７２２７億美元，持倉規模位列第三
。外國投資者持有美國國債的總額則由去年１１月底的８﹒６３３萬億美元，降至１２月底的
８﹒５１３萬億美元。
　
　　另外，美國去年１２月整體資本淨流入８７１億美元，淨流入規模低過１１月經修訂後的
１３４１億美元。期內，連同換股等途徑，外資淨買入７２０億美元長期證券，淨沽售４９７億
美元長期美國國債。（ｒｙ）

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