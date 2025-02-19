《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１１％，特朗普又發關稅威脅

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普又發關稅威脅，他計劃徵收約２５％汽車關稅

，將於４月２日公布更多訊息。他又表示，４月可能對藥品及半導體芯片開徵２５％關稅，至少

有一部分關稅在今年仍會提高。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１１％，報

３３２０﹒７８點，深成指低開０﹒２４％。



自就職以來，特朗普已對所有從中國進口的商品加徵１０％關稅，並計劃對墨西哥及加拿大

的非能源進口商品徵收２５％關稅，而自３月１２日起將對所有進口鋼鋁徵收２５％關稅。中國

早前祭出多項反制措施，部分見實施跡象，《路透》引述消息人士及文件報道，江蘇久吾高科

（深：３００６３１）已告知客戶，２月起停止出口鋰提取的過濾材料。



美銀２月調查顯示，全球基金轉而看好中國，國際投資者對港股信心比肩納指。中國股票時

隔兩個月首次躋身最熱門交易排行榜，４％的受訪者選擇了「做多中國科技股」，排名第五。這

也是三年來投資者信心首次改善，反應了ＤｅｅｐＳｅｅｋ效應。



另外，人行日進行５３８９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有５５８０億元

逆回購到期，即今日淨回籠１９１億元。（ｒｙ）

