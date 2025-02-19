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AH股新聞

19/02/2025 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５４％，人形機器人概念衝高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場低開反彈，創業板指領漲兩市，上午收升１﹒４１％
，滬綜指揚０﹒５４％，報３３４２﹒４８點，深成指也升０﹒８３％。滬深半天成交
１０５３３億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交微增１７億元或０﹒２％。
　
　　機器人概念股持續爆發，三丰智能（深：３００２７６）、漢威科技（深：３００００７）
等多股漲停，豐立智能（深：３０１３６８）、長盛軸承（深：３００７１８）等多股創歷史新
高。長盛軸承昨晚披露，公司與宇樹科技的合作正在有序推進中，已簽訂合作協議並取得了訂單
。合作的產品主要為應用於機器人關節處的自潤滑軸承。
　
　　宇樹科技ＣＥＯ王興興作為９０後的「新生代」企業家參加１７日在北京舉行的民營企業家
座談會，公司頗受關注。他在會後接受採訪時表示，今年年底之前，整個ＡＩ驅動人形機器人會
達到一個「新量級」。如果順利的話，到明年或者後年一些基礎的，如服務業或者工業的人形機
器人基本可以推起來。
　
　　美國總統特朗普最新指，可能對汽車、半導體及藥品徵收約２５％進口關稅，引起市場再度
炒作「中國半導體產業鏈國產替代」，滬深半導體股走強，指數半日升２﹒７％，路維光電
（滬：６８８４０１）及大為股份（深：００２２１３）升停，華虹公司（滬：６８８３４７）
漲９﹒４％。（ｒｙ）

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