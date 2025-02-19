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AH股新聞

19/02/2025 13:37

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５％，創業板指漲約１﹒６％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指午後升０﹒５２％，報３３４１﹒７３點，滬深３００
指數升０﹒３５％，深成指升０﹒９２％，創業板指漲１﹒５８％。上海Ｂ股揚０﹒３３％，深
圳Ｂ股升０﹒２３％。人形機器人概念繼續領先。（ｒｙ）

【你點睇？】馬斯克劍指美國國家民主基金會（NED），籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉，是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

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