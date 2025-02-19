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AH股新聞

19/02/2025 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８％，芯片、機器人板塊受捧

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今日集體低開，然後反彈收升，滬綜指升０﹒８１％
，收報３３５１﹒５４點，深成指揚１﹒４６％，創業板指更漲２﹒０３％。兩市全天成交額
１﹒７２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量７８１億元或４﹒３％。個股升多跌少，
滬深市場近４４００隻個股上漲。
　
　　美國總統特朗普稱可能對汽車和芯片徵收２５％關稅，關稅威脅下，有關國產替代預期升溫
。滬深半導體股領漲大市，韋爾股份（滬：６０３５０１）漲停，華虹公司
（滬：６８８３４７）漲近１８％。
　
　　機器人概念股亦再度爆發，全天漲８﹒４％，長盛軸承（深：３００７１８）等多股創歷史
新高。宇樹科技旗下人形機器人亮相蛇年春晚《秧ＢＯＴ》火爆出圈，首席執行官王興興１７日
參加在北京舉行的民營企業家座談會，令公司及機器人成為投資市場熱門話題。
　
　　時隔六年，國家主席習近平再次召開民營企業座談會，可見中美貿易關係緊繃、科技戰硝煙
濃烈背景下，面對外部環境的不確定性，中央政府試圖給予民企政策確定性，態度轉為更加親商
。各大政府部門會後表態支持，市場監管總局表示將積極發揮職能作用，持續優化民營企業發展
環境、著力提升發展內生動力、有效破除發展的障礙堵點，支持民營經濟實現高質量發展。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９４０﹒１６　　＋０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３５１﹒５４　　＋０﹒８１　　　　６７５１﹒４６　　
　　深證成指　　１０７７２﹒６５　＋１﹒４６　　　１０４５８﹒７０　　
　　創業板指　　２２２６﹒９８　　＋２﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０３４﹒５７　　＋２﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６５﹒５６　　＋０﹒６４　　　　　１﹒７０　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２３﹒９５　　＋０﹒５５　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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