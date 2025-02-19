《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８％，芯片、機器人板塊受捧

《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今日集體低開，然後反彈收升，滬綜指升０﹒８１％

，收報３３５１﹒５４點，深成指揚１﹒４６％，創業板指更漲２﹒０３％。兩市全天成交額

１﹒７２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量７８１億元或４﹒３％。個股升多跌少，

滬深市場近４４００隻個股上漲。



美國總統特朗普稱可能對汽車和芯片徵收２５％關稅，關稅威脅下，有關國產替代預期升溫

。滬深半導體股領漲大市，韋爾股份（滬：６０３５０１）漲停，華虹公司

（滬：６８８３４７）漲近１８％。



機器人概念股亦再度爆發，全天漲８﹒４％，長盛軸承（深：３００７１８）等多股創歷史

新高。宇樹科技旗下人形機器人亮相蛇年春晚《秧ＢＯＴ》火爆出圈，首席執行官王興興１７日

參加在北京舉行的民營企業家座談會，令公司及機器人成為投資市場熱門話題。



時隔六年，國家主席習近平再次召開民營企業座談會，可見中美貿易關係緊繃、科技戰硝煙

濃烈背景下，面對外部環境的不確定性，中央政府試圖給予民企政策確定性，態度轉為更加親商

。各大政府部門會後表態支持，市場監管總局表示將積極發揮職能作用，持續優化民營企業發展

環境、著力提升發展內生動力、有效破除發展的障礙堵點，支持民營經濟實現高質量發展。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３９４０﹒１６ ＋０﹒７０

上證指數 ３３５１﹒５４ ＋０﹒８１ ６７５１﹒４６

深證成指 １０７７２﹒６５ ＋１﹒４６ １０４５８﹒７０

創業板指 ２２２６﹒９８ ＋２﹒０３

科創５０ １０３４﹒５７ ＋２﹒３１

Ｂ股指數 ２６５﹒５６ ＋０﹒６４ １﹒７０

深證Ｂ指 １２２３﹒９５ ＋０﹒５５ ０﹒５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

